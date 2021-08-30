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Начал работу КПП, связывающий север Идлиба с подконтрольной Дамаску территорией Сирии
Весь мир
Начал работу КПП, связывающий север Идлиба с подконтрольной Дамаску территорией Сирии
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Дамаск, 30 августа. В сирийской провинции Идлиб открылся контрольно-пропускной пункт (КПП), который соединяет занятые боевиками районы с территорией страны, подконтрольной правительству.

КПП связывает населенный пункт Мизаназ на западе провинции Алеппо и Маарет ан-Наасан на северо-востоке Идлиба. Известно, что через этот пункт уже проехала колонна из нескольких грузовых автомобилей, в которых находилась гуманитарная помощь для жителей северных районов республики.

Чуть более года назад в этом регионе прошли демонстрации против открытия маршрута. Тогда жители идлибского населенного пункта, контролируемого боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ), выступили против поставок с подконтрольных Дамаску территорий, а также заявили, что опасаются проникновения коронавируса в регион.

Акции закончились столкновениями боевиков ХТШ с населением. В результате силового разгона демонстраций тогда пострадали несколько протестующих.

На сегодняшний день Идлиб остается одним из последних крупных оплотов боевиков на территории Сирийской Арабской Республики (САР). При этом одержать окончательную победу над радикальными исламистами не дает лишь присутствие турецких военнослужащих в районе. Хотя Анкарой декларировались планы по недопущению каких-либо нарушений со стороны боевиков на линии соприкосновения, размещение подразделений ВС Турции в регионе скорее предназначено для сдерживания правительственных сил САР.

В мае линию соприкосновения посещали корреспонденты Федерального агентства новостей, которые пообщались с бригадным командиром Сирийской Арабской Армии (САА). Генерал Низар Али Фенди рассказал, что в Идлибе проживает большое количество людей, которые ждут прихода правительственных войск, а вместе с ним — возвращения мира и стабильности.

«Сейчас они являются заложниками в руках террористов, которые сделали их источником финансов и гарантом своей безопасности», — рассказал тогда командир САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия идлиб
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