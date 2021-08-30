Начал работу КПП, связывающий север Идлиба с подконтрольной Дамаску территорией Сирии

Дамаск, 30 августа. В сирийской провинции Идлиб открылся контрольно-пропускной пункт (КПП), который соединяет занятые боевиками районы с территорией страны, подконтрольной правительству.

КПП связывает населенный пункт Мизаназ на западе провинции Алеппо и Маарет ан-Наасан на северо-востоке Идлиба. Известно, что через этот пункт уже проехала колонна из нескольких грузовых автомобилей, в которых находилась гуманитарная помощь для жителей северных районов республики.

افتتاح معبر مع عصابات الأسد من منطقة ميزناز _معارة النعسان ودخول ثلاث سيارات تحوي مساعدات غذائية إلى ريف #إدلب الشمالي#سوريا pic.twitter.com/XHN7awAVan — شام المجد (@ShamAlmagd1991) August 30, 2021

Чуть более года назад в этом регионе прошли демонстрации против открытия маршрута. Тогда жители идлибского населенного пункта, контролируемого боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ), выступили против поставок с подконтрольных Дамаску территорий, а также заявили, что опасаются проникновения коронавируса в регион.

Акции закончились столкновениями боевиков ХТШ с населением. В результате силового разгона демонстраций тогда пострадали несколько протестующих.

#Syria/#Idlib-Protests against the practices of #HTS and against decisions to open crossings with the Syrian regime.

The crossing, which links the HTS-held town of Maaret Elnaasan and the regime-held town of Mizanaz in western Aleppo closed.

???? pic.twitter.com/E70qTQ8sPG — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) May 1, 2020

На сегодняшний день Идлиб остается одним из последних крупных оплотов боевиков на территории Сирийской Арабской Республики (САР). При этом одержать окончательную победу над радикальными исламистами не дает лишь присутствие турецких военнослужащих в районе. Хотя Анкарой декларировались планы по недопущению каких-либо нарушений со стороны боевиков на линии соприкосновения, размещение подразделений ВС Турции в регионе скорее предназначено для сдерживания правительственных сил САР.

В мае линию соприкосновения посещали корреспонденты Федерального агентства новостей, которые пообщались с бригадным командиром Сирийской Арабской Армии (САА). Генерал Низар Али Фенди рассказал, что в Идлибе проживает большое количество людей, которые ждут прихода правительственных войск, а вместе с ним — возвращения мира и стабильности.

«Сейчас они являются заложниками в руках террористов, которые сделали их источником финансов и гарантом своей безопасности», — рассказал тогда командир САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.