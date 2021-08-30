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В Кремле рассказали, сколько продлится рабочая поездка Путина на Дальний Восток

  /   Обновлено: 30 августа 2021 15:23
Политика
В Кремле рассказали, сколько продлится рабочая поездка Путина на Дальний Восток
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 августа. Президент России Владимир Путин посетит Дальний Восток 1 сентября, сообщают в Кремле.

Рабочая поездка продлится до 4 сентября. Глава государства примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), проведет совещание по развитию региона, а также встретится со школьниками.

Ранее Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Восточного экономического форума. Глава государства отметил роль мероприятия в укреплении союзнических связей между деловыми кругами России и азиатско-тихоокеанских государств. ВЭФ состоится со 2 по 4 сентября. Владимир Путин будет лично участвовать в пленарном заседании Восточного экономического форума.

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