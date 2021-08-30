В Кремле рассказали, сколько продлится рабочая поездка Путина на Дальний Восток

Москва, 30 августа. Президент России Владимир Путин посетит Дальний Восток 1 сентября, сообщают в Кремле.

Рабочая поездка продлится до 4 сентября. Глава государства примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), проведет совещание по развитию региона, а также встретится со школьниками.

Ранее Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Восточного экономического форума. Глава государства отметил роль мероприятия в укреплении союзнических связей между деловыми кругами России и азиатско-тихоокеанских государств. ВЭФ состоится со 2 по 4 сентября. Владимир Путин будет лично участвовать в пленарном заседании Восточного экономического форума.