Рожин: Россия способна остановить любую прямую военную угрозу

Польский журналист Мариуш Ковальчик решил смоделировать исход «войны» между Варшавой и Москвой. По его мнению, Польша продержится еще меньше, чем это показали маневры — не более двух дней. Также была названа главная причина поражения — некомпетентность офицерского состава польских вооруженных сил. Все из-за того, что новый министр обороны страны Антоний Мачеревич придерживается стратегии обороны еще 1939 года — стянуть к границе все лучшее, чтобы отразить удар противника. Для этого Варшава отправила к своим восточным границам американские танки «Абрамс».

Помимо этого, как указал журналист, ссылаясь на польского генерала Мечислава Гоцула, который в 2013–2017 годах был начальником Генштаба, американское вооружение не поможет Варшаве в случае реального боестолкновения с армией России, поскольку его слишком мало.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

В свою очередь, военный эксперт Борис Рожин в интервью ФАН рассказал, что польские офицеры зря рассчитывают на американские танки. Он назвал стратегию Генштаба Польши, который стянул всю свою технику к границе, достаточно упрощенным взглядом на ведение современной войны.

«Абрамсы», которые Польша скупает у США, в реальном боестолкновении нужны лишь для каких-то локальных операций. Но сейчас исход войны не решается в ходе масштабных танковых сражений, учитывая возросшую роль авиации, беспилотных ракетных систем. Танк более уязвим. Это достаточно упрощенный взгляд на ведение современной войны — сообщать о том, что большая группа танков может решить ее исход. В современных реалиях боевые машины противоборствующих сторон даже могут не встретиться на поле боя, потому что их могут уничтожить еще во время марша», — сказал он.

Далее эксперт отметил, что военная доктрина России направлена на вооруженную защиту страны, а не на нападение. Кроме того, как добавил Борис Рожин, РФ способна остановить любую прямую военную угрозу, исходящую со стороны Запада.

«Подобные заявления можно расценивать в качестве очередных страшилок для внутреннего пользования. Что, мол, «русский медведь хочет всех вокруг захватить». Россия ясно показывает, что никуда она наступать не будет. Россия придерживается оборонительной стратегии. Ставки сделаны на то, что армия может нанести неприемлемый ущерб противнику в случае попыток силового давления. Россия способна остановить любую прямую военную угрозу, исходящую с западного направления», — резюмировал он.

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