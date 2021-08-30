Черный кот из Южной Кореи покоряет соцсети

Если бы у соцсетей было сердце, то его покорил бы этот черный, но самый яркий кот. Меонджи из Южной Кореи стал знаменитостью Instagram благодаря своей удивительной фотогеничности, большим круглым глазам и забавным повадкам, которые смешат более сотни тысяч его подписчиков.

Котики давно стали главными героями мемов соцсетей. Пушистые и милые, игривые и задорные, серьезные и ленивые – все они нашли своих обожателей и даже фанатов в Интернете. Меонджи (MeonJi) очаровательный шотландский вислоухий котяра с угольно-черным окрасом настолько забавный и фотогеничный, что на него невозможно смотреть без улыбки. Стоило хозяйке четырехлетнего красавца опубликовать его в Instagram, как тысячи лайков стали липнуть к постам, как котята к миске с молоком.

Меонджи оказался не против быть знаменитостью, он строит мордашки, пьет из трубочки, «поет» в микрофон и примеряет наряды, а когда черный красавец выглядывает из темных помещений, то видно только два больших зеленых глаза. Так что, если вам дорогу перейдет черная кошка, не расстраивайтесь, а скорее выложите ее в Instagram и вполне возможно, что и вам «повезет» с лайками.