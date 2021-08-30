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Танкер для хранения и перевозки электроэнергии впервые создадут в Японии
Технологии
Танкер для хранения и перевозки электроэнергии впервые создадут в Японии
pixabay.com

Токио, 30 августа. Власти Японии планируют к 2025 году завершить постройку первого в мире судна для хранения и транспортировки электроэнергии.

Реализацией проекта займется компания PowerX. Танкер уже получил название Power ARK 100, но не исключено, что разработчики могут его изменить. Конструкция судна будет представлять собой тримаран. На его палубе разместят контейнеры с аккумуляторными батареями, каждая из которых вместит до 2 МВт/ч энергии.

Общая грузоподъемность танкера будет настолько большой, что на его борту можно разместить около 100 батарей мощностью 200 МВт/ч. Такого количества электроэнергии хватит, чтобы оснастить до 22 тыс. домохозяйств.

Камчатка ранее начала проработку вопроса экспорта зеленой энергии в Корею и Японию. Как заявил губернатор края Владимир Солодов, речь идет не только о ветровой, но и приливной и геотермальной энергетике.

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япония танкер электроэнергия
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