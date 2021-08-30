Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 16:39
16:38
Происшествия
Пожар в бизнес-центре на западе Москвы ликвидировали
16:35
Общество
Noize MC назвал причины отмены концертного тура
16:33
Происшествия
Дорогостоящий велосипед художника из театра Ширвиндта украли с парковки в Москве
16:30
Происшествия
Московского бизнесмена подозревают в совращении психически больного мальчика
16:26
Общество
Директор фонда «Прилив» рассказала об абортах в подростковом возрасте
16:21
Экономика
Окончание сезона отпусков может спровоцировать рост стоимости биткоина
16:21
Политика
Депутат Вострецов: Как правильно говорит Шойгу, армия — это наш щит
16:20
Общество
Раскрыта дата выхода биографического сериала «Вертинский»
16:18
Политика
Планы Лондона на Афганистан оказались на грани срыва из-за контригры Пекина и Москвы
16:18
Происшествия
Неизвестные украли у иностранцев из машины в Москве 7 млн рублей
Все новости

Российский легкоатлет Прохоров стал победителем Паралимпиады в беге на 100 метров

  /   Обновлено: 30 августа 2021 15:10
Спорт
Российский легкоатлет Прохоров стал победителем Паралимпиады в беге на 100 метров
tokyo2020.paralymp.ru  /  ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ

Токио, 30 августа. Россиянин Антон Прохоров занял первое место в беге на 100 метров на летней Паралимпиаде, которая продолжается в Японии.

Антон Прохоров 30 августа принес сборной России очередное золото 16-х летних Паралимпийских игр. Он стал чемпионом в беге на 100 метров в классе Т63. Прохоров преодолел дистанцию за 12,04 секунды. Второе место занял бразильский легкоатлет Гонсалвес Родригес. Леон Шефер из Германии финишировал третьим.

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября. Сборную России на турнире в Токио представляют 242 спортсмена. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА все они выступают под флагом ПКР.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российский легкоатлет Прохоров стал победителем Паралимпиады в беге на 100 метров
паралимпиада токио прохоров сборная россии легкая атлетика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru