Российский легкоатлет Прохоров стал победителем Паралимпиады в беге на 100 метров

Токио, 30 августа. Россиянин Антон Прохоров занял первое место в беге на 100 метров на летней Паралимпиаде, которая продолжается в Японии.

Антон Прохоров 30 августа принес сборной России очередное золото 16-х летних Паралимпийских игр. Он стал чемпионом в беге на 100 метров в классе Т63. Прохоров преодолел дистанцию за 12,04 секунды. Второе место занял бразильский легкоатлет Гонсалвес Родригес. Леон Шефер из Германии финишировал третьим.

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября. Сборную России на турнире в Токио представляют 242 спортсмена. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА все они выступают под флагом ПКР.