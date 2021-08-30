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Евгений Торсунов из России выиграл паралимпийское золото по прыжкам в длину

  /   Обновлено: 30 августа 2021 15:06
Спорт
Евгений Торсунов из России выиграл паралимпийское золото по прыжкам в длину
paralymp.ru  /  ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ

Токио, 30 августа. Прыгун в длину Евгений Торсунов стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио 30 августа. Россиянин выиграл золотую медаль.

Россиянин не только выиграл высшую награду в соревнованиях по прыжкам в длину, но и установил новый паралимпийский мировой рекорд в своей дисциплине. Евгений Торсунов прыгнул на 5,76 метра. Золото спортсмена стало 19-м по счету в общей копилке команды ПКР.

Серебряную награду завоевал спортсмен из Новой Зеландии Уильям Стэдман, прыгнувший на 5,64 метра. Бронза досталась украинцу Роману Павлюку, показавшего результат в 5,63 метра.

Соревнования среди мужчин по бегу на 100 метров состоялись в столице Японии 30 августа. Российский бегун Дмитрий Сафронов финишировал первым и взял паралимпийское золото.

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