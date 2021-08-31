Как Европа пострадает от сокращения поставок российского газа

ЕС не может не понимать, что главным последствием сокращения поставок российского газа в Европу, если «Северный поток — 2» окажется заполнен только наполовину, станет резкий рост цен на газ. Об этом ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Остановить «Северный поток — 2»

Бывшие и нынешние украинские политики, а также общественные деятели обратились к президенту США Джо Байдену с призывом остановить «Северный поток — 2».

В письме говорится, что глава Белого дома обещал «быть жестким по отношению к России» и «сделать все, чтобы остановить газопровод». Поэтому, считают украинские политики, администрация США «обязана изменить позицию», чтобы защитить Украину и Европу от «влияния России».

Федеральное агентство новостей /

«Мы призываем вас изменить курс и послать президенту Путину четкий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий», — говорится в письме.

Вопрос решен

Как отметила Наталья Мильчакова, вопрос со строительством «Северного потока — 2» решен, однако остаются вопросы относительно его эксплуатации. На днях оператор проекта Nord Stream 2 проиграл судебный иск в Дюссельдорфе, касающийся вывода «Северного потока — 2» из-под действия третьей газовой директивы ЕС, предполагающей, что один магистральный газопровод не может эксплуатировать один иностранный поставщик.

«Однако это не значит, что газопровод останется наполовину пустым. Есть другие варианты его заполнения. Например, «Газпром» может продавать часть газа немецкой компании, которая, в свою очередь, и будет вторым поставщиком газа по «Северному потоку — 2». Есть и другие варианты решения этого вопроса, например снижения доли «Газпрома» в капитале Nord Stream 2», — пояснила Наталья Мильчакова.

Федеральное агентство новостей /

Но, заметила эксперт, в ЕС не могут не понимать, что главным последствием сокращения поставок российского газа в Европу, если «Северный поток — 2» окажется заполнен только наполовину, станет резкий рост цен на газ. В ЕС, видимо, ранее рассчитывали на другого поставщика, например на Азербайджан, но у Азербайджана — очень стабильные деловые и дипломатические отношения с Турцией, а у ЕС с Турцией отношения в последнее время обострились.

«На пресловутый СПГ, особенно на американский, рассчитывать тоже непросто, и не только потому, что он на 15–25% дороже трубопроводного газа, но и потому, что далеко не во всех странах ЕС имеются терминалы для приема и разжижения СПГ (и вообще, не все страны ЕС имеют выход к морю, чтобы импортировать СПГ напрямую). А чтобы их построить, нужны время и деньги. Так что ЕС окажется проще если не отменить, то найти способы обхода своей же газовой директивы, чем полагаться на дорогостоящий СПГ. В любом случае помешать вводу в эксплуатацию «Северного потока — 2» уже ничто и никто не может», — заключила Наталья Мильчакова.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал в себя введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.