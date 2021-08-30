Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 15:11
15:10
Спорт
Российский легкоатлет Прохоров стал победителем Паралимпиады в беге на 100 метров
15:07
Технологии
Танкер для хранения и перевозки электроэнергии впервые создадут в Японии
15:07
Весь мир
Победа, смерть или тюрьма: Болсонару рассказал о своих планах на выборы-2022
15:07
Общество
Путин сообщил о хороших показателях антител после вакцинации от COVID-19
15:06
Происшествия
В Сети появилось видео массовой драки мигрантов на Красносельском шоссе в Петербурге
15:05
Политика
Аналитик Шин объяснил, как Япония может помочь России и КНР в уклонении от санкций Запада
15:05
Армия
Российские инженеры улучшат силовую установку и вооружение танков Т-80БВ
15:04
Общество
В «Векторе» рассказали, когда может появиться вакцина от COVID-19 в виде спрея
15:04
Происшествия
Жительнице Нижнего Тагила грозит 15 лет тюрьмы за убийство мужа ножницами
15:01
Общество
В саратовском Минздраве раскритиковали массовое празднование дня города в Энгельсе
Все новости

Лавров отказался от идеи написания автобиографии

  /   Обновлено: 30 августа 2021 15:08
Политика
Лавров отказался от идеи написания автобиографии
twitter.com  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 30 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не собирается писать мемуары.

По его словам, он даже не рассматривает такую возможность, так как не может раскрывать все детали своей профессиональной деятельности.

«Если не написать всего, будет неинтересно», — объяснил он.

Дипломат посоветовал изучить тексты его выступлений на международных форумах. В них всегда отображено его личное мировосприятие.

Ранее стало известно, что Лавров призвал Запад разговаривать с Россией на равных. Глава ведомства подчеркнул, что от Москвы нельзя требовать «изменить поведение».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров отказался от идеи написания автобиографии
лавров мемуары автобиография
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru