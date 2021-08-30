Лавров отказался от идеи написания автобиографии

Москва, 30 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не собирается писать мемуары.

По его словам, он даже не рассматривает такую возможность, так как не может раскрывать все детали своей профессиональной деятельности.

«Если не написать всего, будет неинтересно», — объяснил он.

Дипломат посоветовал изучить тексты его выступлений на международных форумах. В них всегда отображено его личное мировосприятие.

Ранее стало известно, что Лавров призвал Запад разговаривать с Россией на равных. Глава ведомства подчеркнул, что от Москвы нельзя требовать «изменить поведение».