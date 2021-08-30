Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 15:11
15:10
Спорт
Российский легкоатлет Прохоров стал победителем Паралимпиады в беге на 100 метров
15:07
Технологии
Танкер для хранения и перевозки электроэнергии впервые создадут в Японии
15:07
Весь мир
Победа, смерть или тюрьма: Болсонару рассказал о своих планах на выборы-2022
15:07
Общество
Путин сообщил о хороших показателях антител после вакцинации от COVID-19
15:06
Происшествия
В Сети появилось видео массовой драки мигрантов на Красносельском шоссе в Петербурге
15:05
Политика
Аналитик Шин объяснил, как Япония может помочь России и КНР в уклонении от санкций Запада
15:05
Армия
Российские инженеры улучшат силовую установку и вооружение танков Т-80БВ
15:04
Общество
В «Векторе» рассказали, когда может появиться вакцина от COVID-19 в виде спрея
15:04
Происшествия
Жительнице Нижнего Тагила грозит 15 лет тюрьмы за убийство мужа ножницами
15:01
Общество
В саратовском Минздраве раскритиковали массовое празднование дня города в Энгельсе
Все новости

Шойгу назвал строительство главного храма ВС РФ настоящей историей
Армия
Шойгу назвал строительство главного храма ВС РФ настоящей историей
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 августа. Возведение главного храма ВС РФ позволило обеспечить «единение армии», отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Главный храм Вооруженных сил России построен в подмосковной Кубинке. Его строительство является настоящей историей, считает министр. По его словам, собор – особая гордость российских военных. Импульсом к его возведению стало отсутствие храма в честь Победы в Великой Отечественной войне.

«Для нас получилась такая очень сильная, объединяющая всех нас - не люблю слово "проект" - история. Да, это действительно история, — подчеркнул Шойгу.

Кроме этого, во время интервью он затронул тему Армейских международных игр. По словам Шойгу, России было бы интересно посмотреть на выступление команды от США на этих соревнованиях.

Ранее министр выступил с предложением построить новые города в Сибири. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта инициатива является очень важной, передает телеканал «360».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Шойгу назвал строительство главного храма ВС РФ настоящей историей
минобороны рф шойгу кубинка главный храм вс рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru