Шойгу назвал строительство главного храма ВС РФ настоящей историей

Москва, 30 августа. Возведение главного храма ВС РФ позволило обеспечить «единение армии», отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Главный храм Вооруженных сил России построен в подмосковной Кубинке. Его строительство является настоящей историей, считает министр. По его словам, собор – особая гордость российских военных. Импульсом к его возведению стало отсутствие храма в честь Победы в Великой Отечественной войне.

«Для нас получилась такая очень сильная, объединяющая всех нас - не люблю слово "проект" - история. Да, это действительно история, — подчеркнул Шойгу.

Кроме этого, во время интервью он затронул тему Армейских международных игр. По словам Шойгу, России было бы интересно посмотреть на выступление команды от США на этих соревнованиях.

Ранее министр выступил с предложением построить новые города в Сибири. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта инициатива является очень важной, передает телеканал «360».