Кровавое золото: как транснациональные корпорации превратили Колумбию в сырьевую колонию

Скандальное расследование нелегальной деятельности американских инвесторов поставило под вопрос возможность допускать иностранные корпорации к разработке недр Колумбии. Только в одном эпизоде, попавшем в расследование, из страны было незаконно вывезено золота на 50 миллионов долларов.

Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как американские и канадские компании и частные инвесторы эксплуатировали недра страны, кому в Колумбии это оказалось выгодно и к чему это привело.

Афера на 50 миллионов

Журналистское расследование Cuestion Publica о незаконной горнорудной деятельности американских инвесторов в департаменте Чоко поставило ряд вопросов перед властями и обществом Колумбии. В частности, так ли выгодно для страны оставлять разработку своих недр иностранцам и зависеть от их прихотей?

Хасан Джалали Биджоли и Амир Мохит Кермани, двое американцев иранского происхождения из Майми, за семь лет с 2013 по 2020 год незаконно вывезли из страны золота на 50 миллионов долларов. Предприимчивые иностранцы начали свою деятельность в городке Андагоя, который даже в неблагополучном Чоко выделяется высоким уровнем насилия и коррупции.

Pr Scr infobae.com /

Андагоя выделялась еще двумя важными особенностями — высокой концентрацией нелегальных старателей золота и доступом к рекам Сан-Хуан и Иро. По ним можно было вывозить золото и при этом сливать туда же отходы золотого производства. К тому же на берегах этих рек нелегальная добыча золота велась давно — всему этому надо было только придать некоторый размах, чтобы получить огромную прибыль. Чем и занялись американские инвесторы.

Федеральное агентство новостей /

Для начала они посулили местным старателям закупочные цены за золото выше, чем любой перекупщик. После снабдили их оборудованием и химикатами. Чтобы ввезти технику, которую закупали в Бразилии, были подкуплены местные полицейские и органы власти. После этого началась безудержная эксплуатация речных ресурсов.

Для добычи золота в стране были созданы две подставные компании — Vencol и Comercializadora Internacional C.I. Для защиты своего бизнеса бизнесмены договорились с местным лидером наркокартеля «Клан дель Гольфо» по кличке «Черный Домингес». Таким образом, от их деятельности кормились продажные полицейские, местные чиновники, боевики картеля. Последние следили, чтобы американская курица, которая несла для них золотые яйца, случайно не пострадала от каких-нибудь конкурентов.

https://cuestionpublica.com/ /

Для вывоза золота по фиктивным документам в городах Медельин и Кибдо были также дополнительно зарегистрированы две компании — Tala Internacional Trading SAS и Talbras SAS. С их помощью американцы продавали золото в США и Канаде.

В 2017 году власти департамента внезапно обратили внимание на нелегальную добычу золота в муниципалитете. В воздухе запахло проблемами. В 2019 году главу местного наркокартеля схватили во время военной спецоперации. И в том же году колумбийских подельников Биджоли и Кермани осудили за экологические преступления и незаконную добычу золота. Колумбийские власти выдали ордер на арест двух предпринимателей, но те вовремя уехали в США.

У этой истории нет хорошего конца. Адвокат удачливых американских инвесторов говорит, что его подзащитные ни в чем не виноваты. Они, мол, не были инвесторами, а просто ссудили средства местным предпринимателям из фирм-прокладок и ждали прибыли. А то, что кто-то там продавал золото в США и Канаде — так оно само так вышло. Вот есть колумбийские фирмы, с них и весь спрос. А законопослушные американцы просто вложили деньги в перспективный бизнес, воспользовавшись колумбийскими законами.

Федеральное агентство новостей /

Дорогое удовольствие для бедной страны

У произошедшего — долгая предыстория. В 2001 году (при президенте Андресе Пастрана Аранго) в Колумбии был принят горный кодекс, который облегчал деятельность транснациональных корпораций (ТНК) в области добычи металлов. Муниципалитеты и государство в целом ничего не выиграли. Основная часть выручки от добычи полезных ископаемых оставалась в руках ТНК.

При этом их деятельность сопровождалась колоссальными коррупционными скандалами и массовым подкупом чиновников правительства, а позже ТНК удалось заморозить большую часть криминальных расследований в этой области.

Действующие в Колумбии корпорации регулярно делают отчисления от своих прибылей в бюджет политических партий через компании-прокладки, обеспечивая нужные себе политические решения в случае прихода к власти «своего» кандидата. В иностранных СМИ это нередко преподносят как «продвижение демократии» — но по сути это выгодный для властей и ТНК контракт, который подрывает суверенитет страны.

Федеральное агентство новостей /

Чиновники, выставляющие на аукцион золото и медь Колумбии, часто сильно недооценивают ущерб, которые их разработка наносит местным муниципалитетам и сообществам. Это хорошо видно на примере таких департаментов как Чоко и Антьокия.

Согласно официальным данным, горнорудная деятельность прямо или косвенно затрагивает до трети территории страны. При этом вся эта деятельность не приносит и 2% от ВВП Колумбии. В то же время из-за активности ТНК в департаменте Антьокия, под угрозой находится 55% ее территории. Согласно Атласу рисков стихийных бедствий, массовая вырубка лесов, загрязнение рек и нарушение гидрологического режима ежегодно приносят убытков на примерно 1,6 миллиардов долларов. Это без учета катастрофических последствий стихийных бедствий, которые последние 10 лет постоянно обрушиваются на Колумбию.

Федеральное агентство новостей /

Власти страны, оказывая покровительство иностранным корпорациями, часто упускают из виду, что их вклад в валовое производство страны не достигает и 0,5%. Это гораздо меньше, чем дают местная промышленность и сельское хозяйство.

При этом взносы по лицензионным платежам и налоговые сборы не покрывают ущерба, который наносит деятельность иностранных инвесторов природе и экономике страны. Отчет генерального контролера республики свидетельствует о том, что только от деятельности ТНК с 1991 года в департаменте Чоко страна недополучила более 22 миллиардов долларов, в которые включены лицензионные взносы, роялти, хищения и уклонение от налогов. Возникает вопрос: зачем субсидировать настолько успешную отрасль, которая на 70% контролируется иностранными ТНК?

Федеральное агентство новостей /

Золотое проклятие Анд

Некоторые историки, изучавшие испанскую колонизацию Анд, считали, что основное зло, которые они принесли местным народам, заключалось в бесконечной эксплуатации местных недр, и в первую очередь — в добыче золота. Спустя 500 лет это сполна подтверждается в Колумбии. По правительственным отчетам, работа по добыче золота сопровождается высоким уровнем насилия, бедности и при неудовлетворенности базовых потребностей населения.

Так, в Камен-де-Атрато (департамент Чоко), где действуют основные предприятия по добыче меди в Колумбии, уровень бедности в разы выше, чем в среднем по департаменту. В департаменте Антьокия уровень бедности, насилия и экологические проблемы в разы выше в шахтерских регионах на северо-востоке, северо-западе и в регионе Бахо-Каука, чем в агро-рекреационных регионах юго-запада. Правительственные отчеты за 2013 год свидетельствуют, что до 87% от общего числа всех насильственных перемещений и нарушений прав человека в Колумбии приходятся на районы, в которых ведется масштабная добыча ископаемых ресурсов.

Федеральное агентство новостей /

Все это привело к тому, что население и общественность пострадавших регионов пытаются судиться с горнорудными компаниями. По состоянию на конец 2019 года в стране были открыты тысячи взаимных судебных разбирательств, сумма претензий по которым составляет более 50 миллиардов долларов, ряд арбитражных разбирательств на сумму в несколько сотен миллиардов долларов и пять международных исков на сумму около 2 миллиардов долларов. Эти суммы в разы превышают самые оптимистичные прогнозы по налогам и роялти от деятельности международных ТНК.

Но благодаря принятым ранее колумбийским законам и форматам договоров, заключенных с транснациональным корпорациями, последние раз за разом выигрывают процессы у колумбийских властей. Максимальный результат, которого получается добиться у правительства Колумбии — отложить судебное разбирательство и постараться урегулировать требования ТНК в досудебном порядке.

Вероятно, власти Колумбии и хотели бы получить резкий подъем экономики и рост благосостояния от разработки недр иностранными инвесторами. Но в реальности это привело к еще большей зависимости страны от интересов крупнейших горнорудных ТНК, росту насилия и нищете.

Формально Колумбия не является колонией США, Канады или Австралии, откуда приходят большинство транснациональных корпораций. Но уровень суверенитета страны таков, что даже назвать ее сырьевым придатком было бы польстить Боготе.