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Apple получила предупреждение от ФАС из-за злоупотреблений на рынке
Экономика
Apple получила предупреждение от ФАС из-за злоупотреблений на рынке
pixabay.com

Москва, 30 августа. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала американской корпорации Apple предупреждение относительно ситуации с оплатой в App Store.

Ведомство заявило, что получило ряд обращений пользователей iOS-устройств, а также разработчиков мобильных приложений. Как оказалось, Apple запрещает информировать покупателей об альтернативных способах оплаты за пределами App Store.

«Указанными действиями Apple ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, что негативно сказывается на конкуренции и может приводить к росту цен на продукцию», — говорится в обращении ФАС.

В связи с этим антимонопольная служба приняла решение выдать американской корпорации предупреждение об устранении нарушений. Исполнить поручение компании следует не позднее 30 сентября текущего года.

Ранее Apple предложила заключить мировое соглашение с разработчиками игр. Однако последние хотели добиться разрешения альтернативных способов оплаты внутри приложений.

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apple фас оплата app store
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