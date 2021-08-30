Победа, смерть или тюрьма: Болсонару рассказал о своих планах на выборы-2022

Бразилиа, 30 августа. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него есть три альтернативы на будущее: тюрьма, смерть или победа на выборах 2022 года. Об этом глава государства сказал на встрече евангелистских лидеров.
Bolsonaro afirma que su futuro será "ser arrestado, estar muerto o ganar"#Internacional https://t.co/3ODBBP3fl1— El País Tarija (@elpaisbo) August 29, 2021
«В будущем меня ждут три альтернативы: арест, смерть или победа», — отметил Болсонару в ходе выступления.
Затем он добавил, что первый вариант не стоит даже рассматривать: «Никто в этом мире не посмеет мне угрожать».
На протяжении нескольких недель Жаир Болсонару критикует электронную систему голосования, используемую в Бразилии.
Das três alternativas que Bolsonaro ofereceu, 1)ser preso, 2)morto ou 3)ganhar as eleições, a resposta certa é a primeira.— Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) August 28, 2021
Ранее Верховный суд начал расследование в отношении главы государства из-за распространения неправдивой информации относительно избирательного процесса. Бразильский президент в своих заявлениях неоднократно высказывался о ненадежности этой системы и ее подверженности взломам, несмотря на отсутствие доказательств.
Во время встречи Болсонару вновь раскритиковал Верховный избирательный суд (TSE) и заявил, что «не может больше жить без изменений».
Глава TSE отметил 25 августа, что с электронной системой голосования нет никаких проблем. Он назвал требования Болсонару ввести бумажные бюллетени «пустой тратой времени».
Президент хочет представить смешанную систему, в рамках которой электронные голоса будут распечатываться на бюллетенях для того, чтобы их можно было подсчитать.
Популярность Болсонару стремительно падает на фоне критики из-за неудачного управления страной в период пандемии, экономических проблем и последствий худшей засухи за последние 100 лет.
Более половины бразильцев поддерживают идею об импичменте главы государства. Кроме того, бывший президент от Партии трудящихся (РТ) Луис Инасиу Лула да Силва значительно опережает действующего бразильского лидера в опросах общественного мнения на тему предстоящих выборов. По последним данным Datafolha, во втором туре за Лулу намерены проголосовать 58% опрошенных против 31% готовых отдать голос за Болсонару.