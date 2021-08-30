Победа, смерть или тюрьма: Болсонару рассказал о своих планах на выборы-2022

Бразилиа, 30 августа. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него есть три альтернативы на будущее: тюрьма, смерть или победа на выборах 2022 года. Об этом глава государства сказал на встрече евангелистских лидеров.

Bolsonaro afirma que su futuro será "ser arrestado, estar muerto o ganar"#Internacional https://t.co/3ODBBP3fl1 — El País Tarija (@elpaisbo) August 29, 2021

«В будущем меня ждут три альтернативы: арест, смерть или победа», — отметил Болсонару в ходе выступления.

Затем он добавил, что первый вариант не стоит даже рассматривать: «Никто в этом мире не посмеет мне угрожать».

На протяжении нескольких недель Жаир Болсонару критикует электронную систему голосования, используемую в Бразилии.

Das três alternativas que Bolsonaro ofereceu, 1)ser preso, 2)morto ou 3)ganhar as eleições, a resposta certa é a primeira. — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) August 28, 2021

Ранее Верховный суд начал расследование в отношении главы государства из-за распространения неправдивой информации относительно избирательного процесса. Бразильский президент в своих заявлениях неоднократно высказывался о ненадежности этой системы и ее подверженности взломам, несмотря на отсутствие доказательств.

Во время встречи Болсонару вновь раскритиковал Верховный избирательный суд (TSE) и заявил, что «не может больше жить без изменений».

Глава TSE отметил 25 августа, что с электронной системой голосования нет никаких проблем. Он назвал требования Болсонару ввести бумажные бюллетени «пустой тратой времени».

Президент хочет представить смешанную систему, в рамках которой электронные голоса будут распечатываться на бюллетенях для того, чтобы их можно было подсчитать.

Популярность Болсонару стремительно падает на фоне критики из-за неудачного управления страной в период пандемии, экономических проблем и последствий худшей засухи за последние 100 лет .

Более половины бразильцев поддерживают идею об импичменте главы государства. Кроме того, бывший президент от Партии трудящихся (РТ) Луис Инасиу Лула да Силва значительно опережает действующего бразильского лидера в опросах общественного мнения на тему предстоящих выборов. По последним данным Datafolha, во втором туре за Лулу намерены проголосовать 58% опрошенных против 31% готовых отдать голос за Болсонару.