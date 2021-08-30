Соловьев припомнил оскорбившему русских Мирзализаде его мечту о гражданстве России

Покидающий Россию после оскорбления русских комик Идрак Мирзализаде теперь сможет юморить на территории Белоруссии про Александра Лукашенко или податься в Азербайджан и шутить там про Ильхама Алиева. Об этом ФАН рассказал телеведущий Владимир Соловьев, комментируя решение МВД признать пожизненно нежелательным пребывание стендапера в РФ.

Накануне Мирзализаде покинул спецприемник, куда был помещен на десять суток по решению Таганского районного суда. Артиста признали виновным в возбуждении межнациональной ненависти и унижении человеческого достоинства на одном из выступлений. Поводом стала оскорбительная шутка о россиянах.

«Вопрос о признании нежелательности пребывания на территории нашей страны этого человека не относится к его национальности или каким-либо другим личным данным. Суд признал его виновным в нарушении законодательства, он отсидел 10 суток. Теперь он покинет пределы России. Все происходит исключительно в правовом поле, ничего особенного не случилось», — пояснил известный телеведущий.

Соловьев счел странным, что упомянутый гражданин Белоруссии, публично оскорбивший русский народ, ранее говорил, что хочет получить российское гражданство.

«Мирзализаде волен говорить все, что ему хочется, но — за пределами России. Насколько мне известно, он бежал из Азербайджана в Белоруссию, чтобы его не забрали в армию. Потом, получив гражданство Белоруссии, он снова, чтобы откосить от обязательной срочной службы, перебрался в Россию. Ему исполнилось 28 лет, теперь его не заберет белорусский военкомат, и он может вернуться в республику, — отметил собеседник ФАН. — Если ему не хочется жить в Белоруссии и шутить про президента Лукашенко, Мирзализаде может перебраться на родину и шутить там про азербайджанцев и президента Ильхама Алиева, ведь он свободный человек!»

Prt Scr youtube.com / Stand-Up Club #1

Владимир Соловьев подчеркнул, что шумиха, поднятая либеральными СМИ вокруг стендап-комика, неуместна, так как он ничем не отличается от других иностранных граждан, нарушивших закон в нашей стране.

«Летом из Москвы были депортированы более 200 мигрантов, возбуждено 800 уголовных дел по фактам нарушения законодательства, запретили въезд для 17,5 тысяч иностранцев, — добавил ведущий. — Никто не удивился бы, если бы этот Идрак что-нибудь украл в магазине и его бы выслали за пределы нашего государства. Он совершил другое правонарушение, принципиальной разницы нет. Почему у нас говорят: «Не вор, а режиссер», «Не мошенник, а борец за свободу», «Не педофил, а член оппозиционной партии»...? Фемиду изображают с завязанными глазами, перед законом все равны!»

Телеведущий предположил, что среди так называемой оппозиции в России некоторые «деятели» не имеют российского гражданства, поэтому либеральная среда встревожена. Пребывая на территории нашей страны, они зарабатывают на русофобии. По мнению журналиста, время вседозволенности кончилось: недоброжелатели имеют право «хихикать», а Россия имеет право защищаться. Это и есть свобода.

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