Режиссер Мохов рассказал, как Анастасия Задорожная работала сварщицей по металлу

Актриса, певица Анастасия Задорожная в этот понедельник празднует свой 36-й день рождения. В беседе с ФАН именинницу поздравил актер и режиссер Александр Мохов.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с актрисой на проекте «Страсти по Зинаиде».

«Она хороший человечек. Хорошая артистка. Красивая, умная, талантливая. Работать с ней — одна радость. В то лето была дикая жара, но она молодец, все выдержала», — подчеркнул режиссер.

Александр Мохов рассказал о том, что его особенно впечатлило в Анастасии Задорожной.

«Настя не боялась чего-то нового. Например, ей было нужно освоить трактор. Зритель должен был хорошо видеть, что за рулем именно она ездит по заводу. Кран-балкой тоже сама управляла. Еще было нужно, чтобы она умела работать со сваркой. Дали ей маску, спецодежду, показали, как это делается, и она со всем справилась. Вообще, было много моментов в духе: «А может это? А так, слабо?!» — «А не слабо!» Она отчаянная как человек. Не боится ничего. Если что-то нужно для съемок, то сделает», — поведал собеседник ФАН.

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Он передал свои сердечные пожелания имениннице:

«Пусть не только ее творческая карьера, но и женская судьба складывалась так же чудесно, как и сейчас. Желаю, чтобы она не растеряла это главное в жизни богатство. Кроме того — конечно же, новых интересных ролей. Я вижу, она молодец, не бросается на все подряд. Пусть бережет себя, не расплескивает [себя] как артистку».

Ранее режиссер Сергей Коротаев через ФАН поздравил с днем рождения актрису Марину Александрову. По его словам, артистка обладает ценным качеством, которого недостает многим ее коллегам по творческому цеху.