В фильме все — на своих местах: журналист из Донбасса оценил фильм «Солнцепек»

Картину Максима Бриуса и Михаила Вассербаума успели оценить многие российские зрители — «Солнцепек» уже прошел в кинотеатрах, показан по телевидению, а теперь доступен зрителям в онлайн-кинотеатре. Теперь фильм оценивают по ту сторону границы жители Луганска и Донецка. Как же отреагировали на киноленту обе республики и насколько сильно фильм похож на действительность?

Действие фильма происходит на стыке войны и мира в Луганске 2014 года, когда украинские власти объявляют так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе. Картина уделяет внимание небольшому отрезку жизни семьи Новожиловых, которые пытаются сбежать за границу до начала боевых действий, но сделать этого не успевают. Они вынуждены вернуться, поскольку граница закрыта. В некогда спокойных краях им приходится увидеть боль, кровь, страдания и смерть, решить, как поступать дальше.

Корреспондент «Донецкого агентства новостей» рассказывает о том, что именно так начиналась война, что фильм действительно показывает откровенность и неотвратимость тех событий. Например, когда женщина с сыном размеренно пропалывают огород, не ожидая беды, и вдруг раздается свист мины и взрыв — на разбомбленном огороде лежит изувеченное тело.

«Страшно, когда человек, с которым ты разговаривал еще четверть часа назад, становится «двухсотым» (мертвым. — Прим. ФАН). Вот он шутил, смеялся, строил планы на жизнь, а теперь нет ни планов, ни жизни. Безвозвратно и страшно, но уже как-то обыденно взрыв мины или снаряда украинской реактивной системы «Град» обрывает жизни целой семьи, нещадно калечит ни в чем не повинных мирных жителей», — рассказывает корреспонденту волонтер Добровольческого отряда ДНР Иван (имя изменено) о событиях того года в Донбассе.

В «Солнцепеке» Павла Грицая, одного из героев первого плана, играет знаменитый Алексей Кравченко, который снимался в военном фильме «Иди и смотри». Журналист отметил, что, несмотря на временной промежуток событий в 75 лет, смысл остается тем же.

В фильме главным мотивом проходит тема милосердия на войне. Протагонист принимает решение больше никогда не браться за оружие после Афганистана и идет помогать людям: становится водителем кареты скорой помощи. Корреспондент рассказывает, что сирены и мигалки машин медицинских работников стали главным символом того тяжелого лета — их пропускали по обе стороны баррикад, а решение медика было важнейшим для тех, кто воевал на поле боя.

«На войне тема милосердия встает особенно остро. Человек в белом халате обеими сторонами конфликта воспринимается как предпоследняя инстанция на пути в небытие. Но, к сожалению, в 2014-м это продолжалось недолго. Уже в июне медицинский автомобиль Добровольческого медотряда ДНР был захвачен боевиками одного из националистических батальонов. Водителя, волонтера-медика и врача взяли в плен, но потом обменяли на украинских силовиков. А прекрасно оборудованный реанимобиль украинские националисты попросту сожгли», — вспоминает участник тех событий.

Журналист также отметил, что многие сцены в фильме смотрелись очень реалистично: обстрелы, перекошенный патрон в автомате добровольца. Кроме того, корреспондент говорит, что персонаж афганца-антагониста прописан очень хорошо: его мотивы, внутренние устои и само развитие персонажа.

Сейчас фильм «Солнцепек» можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах ОККО, IVI, Wink, «МегаФон ТВ», «Билайн ТВ», KION, Movix и «КиноПоиск».