Лавров призвал Запад разговаривать с Россией на равных

Москва, 30 августа. Западным странам нельзя разговаривать с Российской Федерацией с позиции требовать от Москвы «изменить поведение», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, добрая воля российской стороны всем известна. Он уточнил, что если страны хотят разговаривать на равных — «милости просим в любой момент».

Ранее российский министр иностранных дел рассказал, что попытки Запада повлиять на выборы в России проявляются сильнее, чем раньше. Он отметил, что Москва не будет терпеть вмешательство иностранных государств во внутренние дела.