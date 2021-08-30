Экономисты: заявления главы ФРС США приободрили участников нефтяного рынка

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили свежий отчет по курсу рубля, ценам на золото и нефть по итогам утренних торгов 30 августа. Подробности читайте в материале ФАН.

Нефть

ФБА «Экономика сегодня» /

Прошлую пятницу нефть завершила с повышением, сумев добраться до отметки 72,70 доллара за баррель, однако по итогам сегодняшних утренних торгов вновь опустилась до значения в 72,30 доллара. Как ожидалось, центральным событием для черного золота стала ситуация в Мексиканском заливе.

«Ураган Ида, который обрушился на Луизиану, стал причиной того, что были остановлены добыча и нефтепереработка на платформах и заводах, порядка 96% мощностей. Сокращение добычи за выходные [упало] на 1,74 миллиона баррелей в сутки. На этом фоне, соответственно, подскочили цены на бензин в США на 3%», — говорят аналитики.

По прогнозам экспертов, нанесенный стихией ущерб может насчитывать порядка 40 миллиардов долларов.

«Позитивным [явлением] для цен на нефть стали заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, что повлияло также на золото и, прежде всего, доллар. Посыл был достаточно мягкий: все программы стимулирования пока что сохраняются, каких-то конкретных сроков по сворачиванию дано не было. Соответственно, экономика пока восстанавливается, но [ей] требуется поддержка. <…> Это конечно приободрило всех участников рынка», — отмечают экономисты.

На данный момент актуальным по черному золоту остается ценовой диапазон от 70 до 74 долларов за баррель. Дальнейшая динамика показателей будет зависеть от заседания ОПЕК, которое состоится 1 сентября.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Прошлая неделя завершилась для золота достаточно успешно — ему удалось подняться до уровня в 1820 долларов за тройскую унцию. В ходе сегодняшних торгов позиции вновь опустились к отметке 1815 долларов.

«Здесь, конечно же, центральным событием стало выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Была очень мягкая риторика: стимулирование продолжается, какого-то экстренного сворачивания [стимулирующих мер] нет. Опасений инфляции Пауэлл тоже пока не видит, говоря о том, что инфляция носит временный характер», — рассказывают эксперты.

На этой неделе они ожидают важных статистических данных по рынку труда, касательно которого аналитики прогнозируют улучшения. В случае их подтверждения можно предполагать, что на ближайшем заседании ФРС в конце сентября будут обозначены более конкретные сроки по сворачиванию стимулирующих программ.

Пока что актуальным диапазоном по золоту остается 1790–1840 долларов за унцию.

Курс рубля

Федеральное агентство новостей /

Благодаря общему ослаблению доллара российской валюте удалось завершить пятницу на позитивной ноте.

«По индексу DXY мы увидели значительное снижение в пятницу — мы опустились ниже отметки 93 пункта — до уровня 92,6. Соответственно, на этом фоне немного снизились доходности десятилетних государственных американских облигаций. Это оказало поддержку рублю», — отмечают экономисты.

Помимо прочего, поддержку российской валюте оказывает и действующий налоговый период в стране. При этом дальнейшая его динамика будет зависеть от того, как поведет себя доллар на мировой арене, а также от предстоящих сентябрьских выборов в России. На этом фоне Центральный банк старается держать рубль в довольно узкой области — актуальным продолжает оставаться диапазон от 73 до 75 рублей за доллар.

Ранее ФАН сообщал, что ОПЕК+ может изменить условия сделки по нефти с началом сентября. Возможно, после встречи крупнейшие экспортеры черного золота договорятся о сокращении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки.