Экономисты: заявления главы ФРС США приободрили участников нефтяного рынка

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили свежий отчет по курсу рубля, ценам на золото и нефть по итогам утренних торгов 30 августа. Подробности читайте в материале ФАН.
Нефть
Прошлую пятницу нефть завершила с повышением, сумев добраться до отметки 72,70 доллара за баррель, однако по итогам сегодняшних утренних торгов вновь опустилась до значения в 72,30 доллара. Как ожидалось, центральным событием для черного золота стала ситуация в Мексиканском заливе.
«Ураган Ида, который обрушился на Луизиану, стал причиной того, что были остановлены добыча и нефтепереработка на платформах и заводах, порядка 96% мощностей. Сокращение добычи за выходные [упало] на 1,74 миллиона баррелей в сутки. На этом фоне, соответственно, подскочили цены на бензин в США на 3%», — говорят аналитики.
По прогнозам экспертов, нанесенный стихией ущерб может насчитывать порядка 40 миллиардов долларов.
«Позитивным [явлением] для цен на нефть стали заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, что повлияло также на золото и, прежде всего, доллар. Посыл был достаточно мягкий: все программы стимулирования пока что сохраняются, каких-то конкретных сроков по сворачиванию дано не было. Соответственно, экономика пока восстанавливается, но [ей] требуется поддержка. <…> Это конечно приободрило всех участников рынка», — отмечают экономисты.
На данный момент актуальным по черному золоту остается ценовой диапазон от 70 до 74 долларов за баррель. Дальнейшая динамика показателей будет зависеть от заседания ОПЕК, которое состоится 1 сентября.
Золото
Прошлая неделя завершилась для золота достаточно успешно — ему удалось подняться до уровня в 1820 долларов за тройскую унцию. В ходе сегодняшних торгов позиции вновь опустились к отметке 1815 долларов.
«Здесь, конечно же, центральным событием стало выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Была очень мягкая риторика: стимулирование продолжается, какого-то экстренного сворачивания [стимулирующих мер] нет. Опасений инфляции Пауэлл тоже пока не видит, говоря о том, что инфляция носит временный характер», — рассказывают эксперты.
На этой неделе они ожидают важных статистических данных по рынку труда, касательно которого аналитики прогнозируют улучшения. В случае их подтверждения можно предполагать, что на ближайшем заседании ФРС в конце сентября будут обозначены более конкретные сроки по сворачиванию стимулирующих программ.
Пока что актуальным диапазоном по золоту остается 1790–1840 долларов за унцию.
Курс рубля
Благодаря общему ослаблению доллара российской валюте удалось завершить пятницу на позитивной ноте.
«По индексу DXY мы увидели значительное снижение в пятницу — мы опустились ниже отметки 93 пункта — до уровня 92,6. Соответственно, на этом фоне немного снизились доходности десятилетних государственных американских облигаций. Это оказало поддержку рублю», — отмечают экономисты.
Помимо прочего, поддержку российской валюте оказывает и действующий налоговый период в стране. При этом дальнейшая его динамика будет зависеть от того, как поведет себя доллар на мировой арене, а также от предстоящих сентябрьских выборов в России. На этом фоне Центральный банк старается держать рубль в довольно узкой области — актуальным продолжает оставаться диапазон от 73 до 75 рублей за доллар.
Ранее ФАН сообщал, что ОПЕК+ может изменить условия сделки по нефти с началом сентября. Возможно, после встречи крупнейшие экспортеры черного золота договорятся о сокращении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки.