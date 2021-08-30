Мария Горбань растрогала фанатов чувственным фото с новорожденным сыном

Москва, 30 августа. Популярная актриса Мария Горбань, недавно ставшая матерью во второй раз, поделилась с поклонниками новым фото с новорожденным сыном. Фанаты пришли в восторг от чувственного кадра.

Знаменитость сидит на лежаке на пляже и держит на руках малыша. Лица мальчика, крепко прижавшегося к груди матери, не видно. Артистка смотрит на новорожденного сына и не может сдержать радость от того, что вновь стала матерью.

«Просто такая сильная любовь», — написала 34-летняя артистка на своей странице в Instagram.

Нежный снимок звезды сериала «Кухня» растрогал поклонников артистки. Ей оставили сотни теплых слов под фотографией и пожелали здоровья ей и малышу.

«Такое приятное чувство, когда маленький комочек счастья лежит на груди и нежно сопит»; «Какие милые»; «Ой, какой миленький! Вы оба чудесные и очень позитивные, здоровья вам огромного, наши милахи», — написали интернет-пользователи в комментариях под фото.

Актриса Мария Горбань родила сына в начале августа. Отцом ребенком является кинооператор Кирилл Зоткин, за которого знаменитость вышла замуж в начале года. От предыдущих отношений у кинодивы подрастает дочь Стефания.