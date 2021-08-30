В Ливане произошел конфликт между шиитами и христианами на фоне топливного кризиса

Анкун, 30 августа. В провинции Южный Ливан между местными жителями произошел конфликт на экономической почве, вылившийся в насилие.

Утром 27 августа несколько жителей населенного пункта Анкун прибыли в соседний город Магдуше, находящийся в 5,5 километрах северо-западнее. Они попытались заставить владельца местной автозаправочной станции открыть АЗС и позволить им наполнить баки своих автомобилей.

LBC: The situation has calmed down between Maghdouche and Anqouq, as the Lebanese army imposed security and set up checkpoints #AkhbarAlYawm #أخبار_اليوم https://t.co/In9LeEdr7U — Akhbar Al Yawm (@akhbaralyawm) August 30, 2021

Вскоре разговор перетек в конфликт, к которому присоединилось некоторое количество жителей Магдуше, и развязалась поножовщина. В результате инцидента никто не погиб, однако шестеро человек получили ранения разной степени тяжести. Через несколько дней после этого — 29 августа — «гости» из Анкуна снова прибыли в Магдуше и изуродовали несколько автомобилей, принадлежащих местным автовладельцам.

Мэр пострадавшего города выступил с заявлением, в котором призвал ливанские силы безопасности «внести свой вклад и арестовать агрессоров».

«Никому не позволено оскорблять жителей этого города, нападать на них или на их собственность, — объявил он.

Ситуация осложняется тем фактом, что большинство жителей Анкуна являются мусульманами-шиитами, а Магдуше — преимущественно христианский город. Местная телестанция LBCI сообщила, что нападавшие надругались над иконами, однако полиция не смогла проверить это утверждение.

حسب ال mtv عناصر من حركة امل يهاجمون ضيعة مغدوشة



حركة المحرومين ???? pic.twitter.com/Jb0QExBC7x — RAYAN (@ryan___RK) August 29, 2021

В то же время в одной из групп на базе социальных сетей от имени жителей Анкуна было опубликовано сообщение, в котором говорится, что конфликт был бытовым без религиозной окраски.

«Жители Анкуна решительно осуждают трагический несчастный случай, который позавчера спровоцировали несколько молодых людей в Магдуше», — гласит сообщение.

Религиозный аспект лег в основу гражданской войны в Ливане, имевшей место в 1975-1990 годах. Конец конфликту положило соглашение о разделении власти между конфессиями, однако в настоящий момент противоречия властных религиозных группировок усложняют выход страны из продолжительного экономического кризиса.

Одной из его черт является острый дефицит топлива, которого не хватает для поддержания жизнеобеспечивающих предприятий и электростанций. Доступ к горючему ограничен и для гражданского населения, что выражается в нехватке бензина для транспорта и частных генераторов. Это, в свою очередь, привело к многокилометровым очередям на АЗС, потасовкам и катастрофе в Аккаре.

Day 7 tweeting from #Lebanon: sharing images of cars lining up for fuel. I only started recording halfway through. This is the minimum one can expect - people park at night too. Public transportation in Lebanon isn’t quite reliable and taxis aren’t immune to the fuel shortages. pic.twitter.com/kSc2UcqGyM — Melanie Cremona (@melaniecremona_) August 29, 2021

В конце августа власти решили постепенно отказаться от субсидий на топливо, которые ранее обеспечили его пониженную стоимость для потребителей. На фоне заниженных цен на горючее активировались контрабандисты, которые закупают в Ливане бензин по цене ниже рыночной и переправляют его в Сирию для дальнейшей перепродажи.

Одна из цистерн с контрабандным топливом оказалась обнаружена ливанскими военными вблизи Аккара при прочесывании пограничной местности 14 августа. В ночь на 15 августа вокруг резервуара собрались около двух сотен местных жителей с намерением присвоить часть горючего. В ходе возникшей потасовки по неизвестным причинам произошла детонация содержимого, что привело к гибели 37 человек и ранении еще нескольких десятков.