В Ливане произошел конфликт между шиитами и христианами на фоне топливного кризиса

Анкун, 30 августа. В провинции Южный Ливан между местными жителями произошел конфликт на экономической почве, вылившийся в насилие.

Утром 27 августа несколько жителей населенного пункта Анкун прибыли в соседний город Магдуше, находящийся в 5,5 километрах северо-западнее. Они попытались заставить владельца местной автозаправочной станции открыть АЗС и позволить им наполнить баки своих автомобилей.

LBC: The situation has calmed down between Maghdouche and Anqouq, as the Lebanese army imposed security and set up checkpoints #AkhbarAlYawm #أخبار_اليوم https://t.co/In9LeEdr7U

Вскоре разговор перетек в конфликт, к которому присоединилось некоторое количество жителей Магдуше, и развязалась поножовщина. В результате инцидента никто не погиб, однако шестеро человек получили ранения разной степени тяжести. Через несколько дней после этого — 29 августа — «гости» из Анкуна снова прибыли в Магдуше и изуродовали несколько автомобилей, принадлежащих местным автовладельцам.

Мэр пострадавшего города выступил с заявлением, в котором призвал ливанские силы безопасности «внести свой вклад и арестовать агрессоров».

Ситуация осложняется тем фактом, что большинство жителей Анкуна являются мусульманами-шиитами, а Магдуше — преимущественно христианский город. Местная телестанция LBCI сообщила, что нападавшие надругались над иконами, однако полиция не смогла проверить это утверждение.

В то же время в одной из групп на базе социальных сетей от имени жителей Анкуна было опубликовано сообщение, в котором говорится, что конфликт был бытовым без религиозной окраски.

Религиозный аспект лег в основу гражданской войны в Ливане, имевшей место в 1975-1990 годах. Конец конфликту положило соглашение о разделении власти между конфессиями, однако в настоящий момент противоречия властных религиозных группировок усложняют выход страны из продолжительного экономического кризиса.

Одной из его черт является острый дефицит топлива, которого не хватает для поддержания жизнеобеспечивающих предприятий и электростанций. Доступ к горючему ограничен и для гражданского населения, что выражается в нехватке бензина для транспорта и частных генераторов. Это, в свою очередь, привело к многокилометровым очередям на АЗС, потасовкам и катастрофе в Аккаре.

Day 7 tweeting from #Lebanon: sharing images of cars lining up for fuel. I only started recording halfway through. This is the minimum one can expect - people park at night too. Public transportation in Lebanon isn’t quite reliable and taxis aren’t immune to the fuel shortages. pic.twitter.com/kSc2UcqGyM