Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 15:10
15:07
Технологии
Танкер для хранения и перевозки электроэнергии впервые создадут в Японии
15:07
Весь мир
Победа, смерть или тюрьма: Болсонару рассказал о своих планах на выборы-2022
15:07
Общество
Путин сообщил о хороших показателях антител после вакцинации от COVID-19
15:06
Происшествия
В Сети появилось видео массовой драки мигрантов на Красносельском шоссе в Петербурге
15:06
Спорт
Российский легкоатлет Прохоров стал победителем Паралимпиады в беге на 100 метров
15:05
Политика
Аналитик Шин объяснил, как Япония может помочь России и КНР в уклонении от санкций Запада
15:05
Армия
Российские инженеры улучшат силовую установку и вооружение танков Т-80БВ
15:04
Общество
В «Векторе» рассказали, когда может появиться вакцина от COVID-19 в виде спрея
15:04
Происшествия
Жительнице Нижнего Тагила грозит 15 лет тюрьмы за убийство мужа ножницами
15:01
Общество
В саратовском Минздраве раскритиковали массовое празднование дня города в Энгельсе
Все новости

В Ливане произошел конфликт между шиитами и христианами на фоне топливного кризиса
Весь мир
В Ливане произошел конфликт между шиитами и христианами на фоне топливного кризиса
Global Look Press  /  Khaled/XinHua

Анкун, 30 августа. В провинции Южный Ливан между местными жителями произошел конфликт на экономической почве, вылившийся в насилие.

Утром 27 августа несколько жителей населенного пункта Анкун прибыли в соседний город Магдуше, находящийся в 5,5 километрах северо-западнее. Они попытались заставить владельца местной автозаправочной станции открыть АЗС и позволить им наполнить баки своих автомобилей.

Вскоре разговор перетек в конфликт, к которому присоединилось некоторое количество жителей Магдуше, и развязалась поножовщина. В результате инцидента никто не погиб, однако шестеро человек получили ранения разной степени тяжести. Через несколько дней после этого — 29 августа — «гости» из Анкуна снова прибыли в Магдуше и изуродовали несколько автомобилей, принадлежащих местным автовладельцам.

Мэр пострадавшего города выступил с заявлением, в котором призвал ливанские силы безопасности «внести свой вклад и арестовать агрессоров».

«Никому не позволено оскорблять жителей этого города, нападать на них или на их собственность, — объявил он.

Ситуация осложняется тем фактом, что большинство жителей Анкуна являются мусульманами-шиитами, а Магдуше — преимущественно христианский город. Местная телестанция LBCI сообщила, что нападавшие надругались над иконами, однако полиция не смогла проверить это утверждение.

В то же время в одной из групп на базе социальных сетей от имени жителей Анкуна было опубликовано сообщение, в котором говорится, что конфликт был бытовым без религиозной окраски.

«Жители Анкуна решительно осуждают трагический несчастный случай, который позавчера спровоцировали несколько молодых людей в Магдуше», — гласит сообщение.

Религиозный аспект лег в основу гражданской войны в Ливане, имевшей место в 1975-1990 годах. Конец конфликту положило соглашение о разделении власти между конфессиями, однако в настоящий момент противоречия властных религиозных группировок усложняют выход страны из продолжительного экономического кризиса.

Одной из его черт является острый дефицит топлива, которого не хватает для поддержания жизнеобеспечивающих предприятий и электростанций. Доступ к горючему ограничен и для гражданского населения, что выражается в нехватке бензина для транспорта и частных генераторов. Это, в свою очередь, привело к многокилометровым очередям на АЗС, потасовкам и катастрофе в Аккаре.

В конце августа власти решили постепенно отказаться от субсидий на топливо, которые ранее обеспечили его пониженную стоимость для потребителей. На фоне заниженных цен на горючее активировались контрабандисты, которые закупают в Ливане бензин по цене ниже рыночной и переправляют его в Сирию для дальнейшей перепродажи.

Одна из цистерн с контрабандным топливом оказалась обнаружена ливанскими военными вблизи Аккара при прочесывании пограничной местности 14 августа. В ночь на 15 августа вокруг резервуара собрались около двух сотен местных жителей с намерением присвоить часть горючего. В ходе возникшей потасовки по неизвестным причинам произошла детонация содержимого, что привело к гибели 37 человек и ранении еще нескольких десятков.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / В Ливане произошел конфликт между шиитами и христианами на фоне топливного кризиса
ливан кризис топливо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru