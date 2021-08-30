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«Уже скучаю»: Настя Каменских растрогала фанатов нежным снимком с Потапом
Шоу-бизнес
«Уже скучаю»: Настя Каменских растрогала фанатов нежным снимком с Потапом
facebook.com  /  Настя Каменских

Москва, 30 августа. Популярная в России певица Анастасия Каменских растрогала поклонников нежным семейным кадром. Звезда рассказала, что очень скучает по любимому мужу Потапу во время расставания.

Артистка уже несколько лет счастлива со своим коллегой и продюсером Потапом. Однако из-за плотных графиков и большого количества работы супругам нечасто удается проводить время вместе.

Каменских посвятила кратковременной встрече с семьей новый пост. На фотографии артистка и Потап нежатся в постели, вместе с домашним питомцем.

«Любимый, я уже скучаю. Только встретились, а сегодня вновь разлетаемся каждый по своим работам, съемкам, концертам», — написала артистка в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники растрогались от чувств, которые звезда испытывает к своему мужу. Многие считают, что звездной паре уже давно пора задуматься о наследниках.

«Такие трогательные чувства, такая сильная любовь... Может вам уже бы и малышей нарожать, м?»;

«Какие вы очаровательные и трогательные!»;

«Настя, давай уже ребенка так возле себя держи, пора уже», — отметили пользователи под постом.

Некоторое время назад артистка уже получала подобные пожелания. Каменских выложила пост, посвященный беременности ее подруги. Многие фанаты под публикацией призвали артистку скорее задуматься о продолжении рода.

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музыка потап звезды каменских
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