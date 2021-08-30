Доброхотов будет учить белорусов расследованиям на деньги «Свободной России»

Шеф-редактор The Insider1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Роман Доброхотов решил поделиться расследовательским опытом с активистами Белоруссии. В качестве приглашенного эксперта в Action Institute он вместе с командой будет преподавать на трехмесячном курсе «Акселератор расследовательской журналистики». Проект стартовал 28 июля.

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Команда The Insider обещает научить искать информацию, проверять источники, работать совместно с журналистами из других стран и, самое интересное, искать финансирование на свою расследовательскую работу. Помимо журналистов, на курс могли записаться и независимые блогеры.

Расскажет ли Доброхотов ученикам Action Institute про нюансы ухода от ответственности за фейки и подробности истории с голландским журналистом Максом ван дер Верффом, которого он оклеветал, — неизвестно. Но что касается умения искать и находить деньги под свою работу, присаживаясь на бюджеты прозападных фондов, спонсирующих оппозицию в странах, власти которых рискуют проводить собственную политику, он, действительно, может многому научить.

«Свободная Россия» на экспорт

«Акселератор» называют одним из важнейших курсов проекта Action Institute. В описании говорится, что структура представляет собой исследовательский центр для изучения и практики стратегических общественных кампаний. География работы — в основном Белоруссия и Украина, о руководстве и координаторах проекта сайт умалчивает. Но указывает прямо на связь со «Свободной Россией»2 (Free Russia Foundation2), признанной в РФ нежелательной организацией. Фонд со штаб-квартирой в Вашингтоне, который возглавляет Наталия Арно, курируется сильнейшими специалистами по России в Госдепе США, а также имеет тесные связи со структурами Михаила Ходорковского и Джорджа Сороса.

«Он дает гражданским активистам и исследователям доступ к знаниям и опыту мирового уровня на тему социальных изменений, достигаемых мирным путем. Был запущен в 2018 году благодаря партнерству International Center on Nonviolent Conflicts (ICNC), Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, «Лаборатории демократических трансформаций» и «Дома Свободной России» (структурное подразделение Free Russia Foundation) в Киеве», — говорится на сайте.

Среди консультантов и экспертов много россиян, сделавших себе медийный капитал как оппозиционеры. Помимо Романа Доброхотова и The Insider на спецкурсе, феминистично названном «Лидерки Беларуси», в качестве «экспертки и менторки» преподают эко-активистка Евгения Чирикова, покинувшая Россию в 2015 году и поселившаяся в Эстонии, и правозащитница «Руси Сидящей» (НКО, внесенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента) Ольга Романова.

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Принимает участие в работе проекта и сама Наталия Будаева-Арно. В своем Facebook она поделилась приглашением на семинар по безопасности для белорусских активистов. Программа стандартная для подобных мероприятий: как вести себя в социальных сетях, при задержании, при обыске, что можно, а что нельзя говорить и делать в присутствии полиции. Аналогичный семинар-интенсив организаторы провели для россиян в мае.

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Ранее Арно рекламировала другой проект — шелтеры для активистов и общественников из России в Грузии с возможностью три месяца жить за счет организаторов, учить английский язык и получать психологическую и медицинскую помощь. Управляющие шелтерами грузинские НПО оказались связаны с NED4 (признан нежелательным в РФ), USAID (прекратил работу в России по требованию МИД РФ) и несколькими другими американскими фондами, поддерживающими демократические инициативы по всему миру путем организации цветных революций.

В 2019 году стало известно, что USAID планирует создать структуру, задачей которой станет борьба с влиянием России в международном пространстве. На эти цели собираются потратить 584 млн долларов из бюджета США.

Известно также, что фонд NED выделил 1,6 млрд рублей проамериканским НКО на работу с активистами не только на постсоветском пространстве, но и непосредственно в России с 2016 по 2020 годы, несмотря на признание организации нежелательной.

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«Свободная Россия» выступает за тесную работу вместе с США. В числе своих целей указывает информирование американских политиков и лидеров общественного мнения об истинном состоянии дел в РФ, политической ситуации и возможном направлении работы. Глобальный диалог гражданского общества тоже считается важной частью программы фонда.

«Фонд «Свободная Россия» считает, что российское гражданское общество и российское сообщество за рубежом имеют одинаковые права представлять Россию в глобальном диалоге. Поэтому мы продвигаем международное сотрудничество гражданского общества, направленное на усиление влияния голоса российского гражданского общества на глобальную повестку», — говорится на сайте.

Вероятно, потеряв возможность работать напрямую в РФ и пополнять строй активистов на обучающих семинарах, фонд сосредоточился на побочных проектах, выведенных из российской юрисдикции в ближнее зарубежье, но позволяющих сохранить контакты с оппозицией в РФ и координировать действия.

Привлечение россиян для работы с активистами в соседних странах выглядит в данном случае весьма простым способом продолжать оплачивать работу «лидеров мнений» протестной общественности под видом гонораров за «тренерские услуги».

В феврале Наталья Арно выступала модератором в дискуссии Центра европейских исследований Вилфрида Мартенса, где участвовал Владимир Милов вместе с президентом организации и словацким политиком Микулошем Дзуриндой, бывшим премьер-министром Швеции Карлом Бильдтом. Участники обсудили перспективы дальнейшего продвижения персональных европейских санкций против россиян и их активов, стратегию по выборам в российский парламент и общую линию противодействия власти РФ, включая планы «поработать с американцами» в совершенствовании инструментов контроля финансовых потоков российского бизнеса.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Организация признана на территории РФ нежелательной.

4 организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ