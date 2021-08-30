Россия достигла соглашения с Венгрией по долгосрочной газовой сделке

Будапешт, 30 августа. Венгрия будет приобретать 4,5 миллиарда кубометров газа у российских поставщиков на ежегодной основе.

Информацию о достижении договоренности подтвердил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, об этом пишет Bloomberg. Он рассказал, что поставки из Российской Федерации начнутся с 1 октября нынешнего года.

Заключение долгосрочного контракта означает, что аналитики допускают дальнейший рост котировок газа. ФАН сообщал о причинах существующих тенденций на европейском газовом рынке.