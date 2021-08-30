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Сотрудники центра помощи животным в Ленобласти выпустили на волю спасенных бельчат

  /   Обновлено: 30 августа 2021 15:06
Общество
Сотрудники центра помощи животным в Ленобласти выпустили на волю спасенных бельчат
Невские Новости  /  Наталия Казакова

Санкт-Петербург, 30 августа. Сотрудники центра реабилитации диких животных «Велес» в Ленинградской области выпустили в лес ранее спасенных бельчат.

За время восстановления четыре малыша достаточно окрепли для того, чтобы вернуться на волю. Об этой новости зоозащитники сообщили в социальных сетях. Они отметили, что выпустили бельчат в отличной кормовой базе, где есть источники воды и дорога находится очень далеко, что гарантирует им безопасность.

Сотрудники центра опубликовали видео выпуска детенышей в лес. Видно, что они были не против начать самостоятельную жизнь.

Недавно местная знаменитость Иркутского зоосада носуха Бонни родила четверых прекрасных малышей. Они уже активно изучают окружающий мир.

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