Сотрудники центра помощи животным в Ленобласти выпустили на волю спасенных бельчат

Санкт-Петербург, 30 августа. Сотрудники центра реабилитации диких животных «Велес» в Ленинградской области выпустили в лес ранее спасенных бельчат.

За время восстановления четыре малыша достаточно окрепли для того, чтобы вернуться на волю. Об этой новости зоозащитники сообщили в социальных сетях. Они отметили, что выпустили бельчат в отличной кормовой базе, где есть источники воды и дорога находится очень далеко, что гарантирует им безопасность.

Сотрудники центра опубликовали видео выпуска детенышей в лес. Видно, что они были не против начать самостоятельную жизнь.

Недавно местная знаменитость Иркутского зоосада носуха Бонни родила четверых прекрасных малышей. Они уже активно изучают окружающий мир.