Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 15:10
15:10
Спорт
Российский легкоатлет Прохоров стал победителем Паралимпиады в беге на 100 метров
15:07
Технологии
Танкер для хранения и перевозки электроэнергии впервые создадут в Японии
15:07
Весь мир
Победа, смерть или тюрьма: Болсонару рассказал о своих планах на выборы-2022
15:07
Общество
Путин сообщил о хороших показателях антител после вакцинации от COVID-19
15:06
Происшествия
В Сети появилось видео массовой драки мигрантов на Красносельском шоссе в Петербурге
15:05
Политика
Аналитик Шин объяснил, как Япония может помочь России и КНР в уклонении от санкций Запада
15:05
Армия
Российские инженеры улучшат силовую установку и вооружение танков Т-80БВ
15:04
Общество
В «Векторе» рассказали, когда может появиться вакцина от COVID-19 в виде спрея
15:04
Происшествия
Жительнице Нижнего Тагила грозит 15 лет тюрьмы за убийство мужа ножницами
15:01
Общество
В саратовском Минздраве раскритиковали массовое празднование дня города в Энгельсе
Все новости

Военнослужащие ЦВО помогают тушить природные пожары в Свердловской области

  /   Обновлено: 30 августа 2021 14:37
Армия
Военнослужащие ЦВО помогают тушить природные пожары в Свердловской области
Пресс-служба Правительства Вологодской области

Екатеринбург, 30 августа. Военнослужащие Центрального военного округа оказывают помощь в тушении природных пожаров, возникших на востоке Свердловской области.

В сообщении ЦВО указано, что на территории Пышминского городского округа области имеется угроза перехода огня на населенные пункты, а именно поселок Крутоярский, деревню Смородинка и село Чернышово. В связи с этим по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу командующим войсками округа генерал-полковником Александром Лапиным было принято решение привлечь к борьбе с бедствием солдат.

«Создан отряд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из состава военнослужащих соединений и воинских частей Екатеринбургского гарнизона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав отряда включены пять единиц авторазливочных станций АРС-14КМ, грузовые автомобили повышенной проходимости «КамАЗ», а также более 20 военных. В данный момент они производят забор воды и ее доставку в места, где остается угроза перехода огня на населенные пункты.

Ранее сообщалось, что школьники спасли село от пожара в Саратовской области. Крупное возгорание произошло в селе Кряжим Вольского района, в его тушении приняли участие подростки в возрасте от 10 до 18 лет.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Военнослужащие ЦВО помогают тушить природные пожары в Свердловской области
цво пожары вс рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru