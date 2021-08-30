Военнослужащие ЦВО помогают тушить природные пожары в Свердловской области

Екатеринбург, 30 августа. Военнослужащие Центрального военного округа оказывают помощь в тушении природных пожаров, возникших на востоке Свердловской области.

В сообщении ЦВО указано, что на территории Пышминского городского округа области имеется угроза перехода огня на населенные пункты, а именно поселок Крутоярский, деревню Смородинка и село Чернышово. В связи с этим по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу командующим войсками округа генерал-полковником Александром Лапиным было принято решение привлечь к борьбе с бедствием солдат.

«Создан отряд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из состава военнослужащих соединений и воинских частей Екатеринбургского гарнизона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав отряда включены пять единиц авторазливочных станций АРС-14КМ, грузовые автомобили повышенной проходимости «КамАЗ», а также более 20 военных. В данный момент они производят забор воды и ее доставку в места, где остается угроза перехода огня на населенные пункты.

Ранее сообщалось, что школьники спасли село от пожара в Саратовской области. Крупное возгорание произошло в селе Кряжим Вольского района, в его тушении приняли участие подростки в возрасте от 10 до 18 лет.