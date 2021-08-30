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Шойгу: России было бы интересно участие США в Армейских международных играх
Армия
Шойгу: России было бы интересно участие США в Армейских международных играх
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 августа. Российской Федерации было бы весьма интересно участие США в Армейских международных играх, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, Соединенные Штаты в 2014 году намеревались все же поучаствовать в соревнованиях. Однако сложившиеся на Украине события изменили планы. При этом, то, что сейчас можно увидеть на Армейских международных играх – это лишь вишенка на торте, считает министр.

«А сам торт – это 452 тысячи военных специалистов, которые прошли все этапы до выхода в финал. То есть в финал вышли самые-самые сильные», — добавил он.

Шойгу отметил, что благодаря проведению таких соревнований и поставкам современной военной техники и оружия в российские войска, их боеспособность увеличилась в два раза. Кроме этого, в ходе интервью министр рассказал, что почти все образцы передового российского вооружения были проверены в Сирии.

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