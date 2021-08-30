В саратовском Минздраве раскритиковали массовое празднование дня города в Энгельсе

Энгельс, 30 августа. В воскресенье прошли массовые мероприятия в честь празднования дня города, собравшие тысячи людей. Некоторые жители Энгельса выразили удивлением тем, что никто из участников праздника не соблюдал противовирусных мер безопасности.



Свое недовольство выразил и региональный министр здравоохранения Олег Костин, заявивший, что подобные праздники «не помогают» бороться с коронавирусом. Власти Энгельса утверждают, что все ограничения были соблюдены.

«Мы тоже пришли на праздник, хотели посмотреть салют, который почему-то запустили раньше срока. В масках, кроме нашей семьи, не было вообще никого. Конечно, дистанцию тоже никто не соблюдал, все топтались на голове друг у друга», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Ирина Горячева.

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