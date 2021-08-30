Вирусолог рассказал, как защититься от комаров — разносчиков лихорадки Западного Нила

При тяжелом течении лихорадки Западного Нила температура больного человека может подниматься до 40 градусов. Об этом в беседе с ФАН рассказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Эксперт оценил предупреждение Роспотребнадзора о том, что этой осенью в России могут появиться комары — переносчики лихорадки Западного Нила.

«Это достаточно неприятное заболевание, но оно, конечно, никогда не станет пандемическим, хоть отдаленно похожим на эпидемию COVID-19. Переносится лихорадка комарами. Арбовирусные инфекции, переносимые членистоногими, редко бывают пандемическими. В России были такие вспышки в 1999-м, 2003-м, если я правильно помню. Тогда обнаружилось примерно от 400 до 500 подтвержденных случаев, но это были легкие случаи в основном. Была и летальность — около 7 %. Это потенциально опасная вещь. В тех регионах, где это случается, (юг России) этот вирус находится в резервуарах — в птицах, комарах», — сообщил специалист.

Аграновский рассказал о том, как лихорадка может протекать в тяжелых случаях. Температура у человека может регулярно резко подниматься до 40 градусов. Могут появиться симптомы поражения мозговых оболочек. Вирусолог призвал граждан при первых подозрениях у себя этого заболевания без промедлений обращаться к врачам.

Эксперт назвал основные способы защиты от этих назойливых насекомых.

«Элементарные меры по защите может предпринять каждый: сетки на окнах, не держать под окнами бочки с водой, применять фумигаторы, накожные репелленты», — пояснил собеседник ФАН.

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Он поделился мнением о том, какие меры необходимо предпринять соответствующим ведомствам в связи с угрозой появления опасного заболевания.

«Мониторить ситуацию. Я считаю, на это денег не жалко. Отлавливать комаров, проверять специальными методами наличие вируса и следить за изменением количества вируса в комариной популяции. Этой проблеме стоит уделять самое серьезное внимание», — подытожил доктор биологических наук.

Ранее стало известно о том, что в Индии почти 70 человек стали жертвами неизвестной лихорадки. По мнению медиков, причиной возникновения заболевания могли стать плохая гигиена и москиты.