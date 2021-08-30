Иван Краско оставил внебрачную дочь своего сына без наследства

Санкт-Петербург, 30 августа. Внебрачная дочь Андрея Краско Алиса могла обидеться на своего деда, актера Ивана Краско, из-за наследства. Об этом сам артист рассказал в эфире канала НТВ.

Народный артист России Иван Краско стал одним из героев нового эпизода ток-шоу «Звезды сошлись». Одной из тем выпуска стала борьба за наследство. Так, артист рассказал об Алисе, внебрачной дочери своего сына Андрея, который ушел из жизни в 2006 году. По словам звезды, внучка обижена на деда с тех пор, как он оставил ее без наследства отца. Об этом Краско рассказал в беседе с ведущими.

«До меня дошли слухи, что они вместе с родительницей обижены на меня. Что мы ей не дали часть дачи Андрея, наследство ей нужно. Дача Андрея под Санкт-Петербургом по закону досталась двум его сыновьям, которые родились в законном браке», — поделился актер.

Краско также признался, что узнал о внучке лишь после смерти сына. Артист вспомнил, что узнал ее на фотографии, где девочка сидела на коленях своего отца — тогда сомнения в родстве отпали.

Недавно стало известно, что Иван Краско все еще продолжает борьбу за здоровье после госпитализации в Петербурге. Состояние артиста было удовлетворительно, однако он частично потерял боковое зрение, сообщает ФАН.