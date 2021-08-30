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Суд в США лишил женщину родительских прав из-за отсутствия прививки от COVID-19
Весь мир
Суд в США лишил женщину родительских прав из-за отсутствия прививки от COVID-19
Global Look Press  /  Stringer / dpa

Чикаго, 30 августа. Суд Чикаго лишил женщину родительских прав из-за отсутствия у нее прививки от COVID-19. Об этом сообщает телеканал Fox32.

Судья округа Кук Джеймс Шапиро создал спорный прецедент, лишив американку Ребекку Фирлит права опеки над своим 11-летним сыном по той причине, что женщина не привилась от COVID-19.

Это решение судья вынес в ходе судебного заседания, на котором рассматривался вопрос о выплате отцом мальчика алиментов. Пара развелась 7 лет назад и совместно опекает их сына. В ходе заседания судья неожиданно спросил у матери привилась ли она от коронавируса, на что женщина ответила отрицательно, пояснив, что в прошлом у нее наблюдались осложнения, вызванные вакцинацией.

После этого судья без лишних слов постановил лишить Ребекку возможности опеки над собственным сыном до тех пор, пока она не сделает прививку, из-за «опасности, которую она представляет для ребенка».

Вопрос судьи и вынесенное решение, которые никак не относились к сути разбирательства, шокировали женщину.

«Это неправильно. Это разделение семьи. И я думаю, что не в интересах моего сына быть вдали от своей матери», — говорит Фирлит.

Ребекка обжаловала постановление суда, подчеркнув, что судья не имел достаточных полномочий для лишения ее родительских прав.

«В этом случае судья решил: «О, вы не вакцинированы. Вы не сможете увидеть своего ребенка, пока вам не сделают прививку». Это выходит за рамки его юрисдикции», — заявляет адвокат Ребекки Аннет Фернхольц.

По ее словам, решение судьи было полностью самостоятельным и не было продиктовано обращением отца ребенка.

«Вы должны понимать, что отец даже не ставил этот вопрос перед судом. Так что это судья сам по себе и принимает такое решение», — добавила адвокат.

Юрист, представляющий бывшего мужа женщины, Джеффри Левинг, сообщил, что они также были удивлены решением судьи, но поддерживают постановление, в котором говорится, что, учитывая пандемию, ребенок должен быть защищен от непривитой матери.

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Global Look Press  / Stephen Zenner / Keystone Press Agency

«Есть дети, которые умерли из-за COVID-19. Я думаю, что каждый ребенок должен быть в безопасности. И я согласен с тем, что мать должна быть вакцинирована», — отметил Левинг.

Юридическое разбирательство по текущему вопросу только начинается, но необходимо признать, что своим решением судья Шапиро может превратить наличие или отсутствие прививки в удобный юридический инструмент, который может привести к дискриминации тысяч людей в США на фоне обострения и чрезвычайной политизированности вопросов, касающихся прививок и сдерживания пандемии.

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