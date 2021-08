Суд в США лишил женщину родительских прав из-за отсутствия прививки от COVID-19

Чикаго, 30 августа. Суд Чикаго лишил женщину родительских прав из-за отсутствия у нее прививки от COVID-19. Об этом сообщает телеканал Fox32.

Судья округа Кук Джеймс Шапиро создал спорный прецедент, лишив американку Ребекку Фирлит права опеки над своим 11-летним сыном по той причине, что женщина не привилась от COVID-19.

Chicago judge revoked Rebecca Firlit’s custody of her son until she gets the covid vaccine - The Washington Post https://t.co/mdNwrmUYBR