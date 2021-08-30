Государственный флаг будут поднимать в российских школах с 1 сентября

Москва, 30 августа. Государственный флаг начнут поднимать в общеобразовательных заведениях России с начала нового учебного года.

Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе брифинга. Практика поднятия государственного флага 1 сентября уже существует в ряде регионов России. К участию в церемонии стремятся многие школьники, добавил министр. Реализацию инициативы сделать мероприятие частью воспитательного процесса намерены финансировать из государственного бюджета.

Новый учебный год планируется начать в очной форме во всех школах России. Об этом ранее сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.