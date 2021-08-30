Шойгу: у России есть большие перспективы в развитии гиперзвукового оружия

Москва, 30 августа. Россия обладает большими перспективами в области развития гиперзвукового оружия. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Вооруженные силы РФ уже сейчас имеют в своем распоряжении образцы оружия и военной техники, которые могут удивить экспертов по всему миру, заявил глава оборонного ведомства в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live». Шойгу отметил, что на вооружении российский армии стоят гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», «Авангард», а также система лазерного оружия «Пересвет».

«Впереди большая и серьезная перспектива. И тут как в Олимпийских играх. Быстрее, выше, сильнее», — подчеркнул министр.

По словам Шойгу, специалисты оборонных предприятий в настоящий момент работают над увеличением дальности полета и скоростей новейших образцов сверхзвуковых вооружений. Также идут работы над повышением точности и адаптацией носителей к новыми видам оружия. Все это планируется завершить уже в недалекой перспективе, отметил глава Минобороны РФ.

Ранее Шойгу сообщал, что практически все российское оружие проверено в Сирии. В ходе контртеррористической операции в САР российские военные протестировали свыше 320 образцов современного вооружения. Также министр рассказал о взаимопонимании с президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал «360».