Футболисты сборной России собрались на базе в Новогорске

Москва, 30 августа. Игроки сборной России по футболу собрались на базе национальной команды в Новогорске.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на YouTube-канале опубликовала видео с очередной тренировки в подмосковном Новогорске. Игроки, вызванные тренерским штабом во главе с Валерием Карпиным, прибыли в расположение национальной команды. Последними на базу в Подмосковье приехали полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук и голкипер «Байера» Андрей Лунев. После тренировочного занятия игроки посмотрели состоявшийся накануне финал чемпионата мира по пляжному футболу, в котором сборная России одержала победу над Японией.

В сентябре команда Валерия Карпина проведет три матча квалификации ЧМ-2022. Сборная России сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой. После трех туров национальная команда с шестью очками в активе занимает второе место в группе H. Сборная Хорватии располагается на первой строчке.