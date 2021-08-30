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Футболисты сборной России собрались на базе в Новогорске

  /   Обновлено: 30 августа 2021 14:09
Спорт
Футболисты сборной России собрались на базе в Новогорске
twitter.com  /  @TeamRussia

Москва, 30 августа. Игроки сборной России по футболу собрались на базе национальной команды в Новогорске.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на YouTube-канале опубликовала видео с очередной тренировки в подмосковном Новогорске. Игроки, вызванные тренерским штабом во главе с Валерием Карпиным, прибыли в расположение национальной команды. Последними на базу в Подмосковье приехали полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук и голкипер «Байера» Андрей Лунев. После тренировочного занятия игроки посмотрели состоявшийся накануне финал чемпионата мира по пляжному футболу, в котором сборная России одержала победу над Японией.

В сентябре команда Валерия Карпина проведет три матча квалификации ЧМ-2022. Сборная России сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой. После трех туров национальная команда с шестью очками в активе занимает второе место в группе H. Сборная Хорватии располагается на первой строчке.

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