Лукашенко и Путин 9 сентября проведут встречу в Москве

Москва, 30 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер РФ Владимир Путин встретятся в российской столице 9 сентября.

По данным БелТА, дата встречи лидеров двух государств согласована. Кроме того, уточняется, что стороны собираются обсудить подготовленные правительствами стран союзные программу и международную проблематику.

Ранее стало известно, что белорусский глава посетит Россию с рабочим визитом в первой декаде сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.