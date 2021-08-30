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Киевский политик Ельченко: Украина хочет вернуть Донбасс за счет военной сделки

  /   Обновлено: 30 августа 2021 14:21
Украина
Киевский политик Ельченко: Украина хочет вернуть Донбасс за счет военной сделки
Федеральное агентство новостей

Киев, 30 августа. Киевские власти все еще рассчитывают вернуть Луганскую и Донецкую народные республики под свой контроль, заявил бывший представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

В интервью изданию «Страна» он описал планы Киева на Донбасс. По его словам, правительство готовит крупную военную сделку, которая подразумевает размещение в регионе международного миротворческого контингента. Ельченко утверждает, что такой шаг позволит стабилизировать ситуацию.

«Речь идет о крупной сделке на Донбассе при участии более 20 тысяч военных», — разъяснил дипломат.

В то же время он признал, что на сегодняшний день реализовать задуманное «невозможно». Более того, если Киев и добьется своего, ему придется пойти на определенные уступки.

Киевский политик Ельченко: Украина хочет вернуть Донбасс за счет военной сделки

«В бывшей Югославии ООН, НАТО и ЕС успели все отрегулировать менее чем за 10 лет. Мы приближаемся к границе. Есть еще три-пять лет. Если затянется дольше, станет хроническим. Появится поколение, которое не знает мирной жизни», — констатировал Ельченко.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны ВСУ в ДНР были ранены дети. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», передает телеканал «360».

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