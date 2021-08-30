В «Векторе» заявили об отсутствии оснований для вакцинации детей от коронавируса

Москва, 30 августа. Оснований для проведения прививочной кампании от коронавирусной инфекции для детей в России нет.

Об этом заявил глава государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. Он считает, что в настоящее время нет оснований для того, чтобы в массовом порядке вакцинировать граждан, которые не достигли 18 лет.

Прививочная кампания от сезонного гриппа началась в Санкт-Петербурге в понедельник, 30 августа, сообщалось ранее. Процедуру можно пройти в поликлиниках и пунктах вакцинации у станций метро. Прививку могут сделать граждане от 18 до 60 лет.