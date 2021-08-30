Комика Идрака Мирзализаде могут депортировать из России

Москва, 30 августа. МВД может депортировать комика Идрака Мирзализаде из России, так как его пребывание в стране признано нежелательным на пожизненный срок.

Правоохранители сообщили, что стендап-комику грозит депортация, если он самостоятельно не покинет территорию Российской Федерации. Ранее Идрак Мирзализаде на своем выступлении озвучил несколько оскорбительных высказываний о россиянах.

Этот момент заснял на видео зритель и опубликовал его в интернете. Материал заинтересовал прокуратуру. В отношении комика было возбуждено административное дело о разжигании межнациональной ненависти и унижении человеческого достоинства.

Таганский районный суд Москвы арестовал его на десять суток. Позднее МВД России признало пожизненно нежелательным пребывание стендап-комика Идрака Мирзализаде на территории страны.