Патрульно-постовая служба — одно из подразделений МВД России. Численностью оно превосходит все остальные: сегодня в рядах ППС служат более 91 тысячи человек. В каждом городе страны, крупном и небольшом, полицейские патрулируют улицы с целью пресечения беспорядков, участвуют в раскрытии преступлений, задерживают правонарушителей. А в начале осени они отмечают профессиональный праздник.

Когда состоится День патрульно-постовой службы полиции в нынешнем году? Каковы его традиции? И как отмечают его люди «при исполнении»? Об особенностях Дня ППС в России читайте в обзоре ФАН.

Когда появился День ППС

История праздника насчитывает чуть менее 20 лет. Он утвержден Приказом министра МВД в 2002 году. Дата выбрана символичная — 2 сентября. Почти 100 лет назад в этот день Центральным управлением НКВД издана «Инструкция постовому милиционеру». Она стала главным документом, регламентирующим работу патрульных на годы вперед. В их обязанности официально были включены:

наблюдение за порядком в общественных местах, которыми признавались улицы, парки, сады;

охрана общественного спокойствия;

стабилизация оперативной и криминогенной обстановки в городах России.

Примечательно, что издание Инструкции стало лишь очередным шагом на пути к формированию успешной милицейской структуры, которая к 1926 году действовала во всех советских городах. Сама патрульно-постовая служба в России появилась значительно раньше, еще в начале XIX века, когда было издано «Положение о внутренней страже», а спустя шесть лет — «Об учреждении жандармов внутренней стражи».

Федеральное агентство новостей /

Вполне современное название «полицейская постовая служба» впервые использовано в официальных документах в 1838 году. Так было названо подразделение столичной полиции, ориентированное на наружную постовую деятельность. В столице была организована сеть «полицейских будок», которая со временем была заменена на сеть участков во главе с унтер-офицерами. Численность сотрудников участков определялась количеством жителей города. На каждые две тысячи горожан назначались пять полицейских, на каждые пять тысяч ― десять сотрудников во главе с унтер-офицером.

Факт. В структуру полицейской постовой службы в царской России официально входили дворники. Им, наравне с околоточными надзирателями и городовыми, из казны выплачивалось жалованье, а их обязанности по поддержанию общественного правопорядка определялись должностными инструкциями.

Традиции Дня ППС МВД

В советский период сотрудники патрульно-постовой службы выполняли обязанности и сотрудников ГИБДД. Они следили за правопорядком как на улицах, так и на дорогах. Обязательным атрибутом полицейского был нагрудный знак с указанием личного номера, а также милицейский жезл, который имел отличный от современного вид: был окрашен красным цветом и дополнен желтой рукоятью.

Начиная с 1962 года, структура ППС полиции стала меняться, расширяться. Руководством страны пересмотрена роль этого подразделения в жизни общества. Увеличивалась численность патрульных милиционеров, усиливалось присутствие сотрудников правопорядка в крупных городах.

В современной России принципы, принятые почти полвека назад, сохранены и усовершенствованы. Патрульно-постовая служба остается самым многочисленным подразделением МВД, сотрудники которого охраняют правопорядок в городах страны, независимо от их удаления от столицы и количества жителей.

С 2002 года традицией Дня ППС в России стало чествование лучших сотрудников во всех городах России. К празднику полицейским, которые честно и ответственно несут службу, присваивают очередные звания, вручают заслуженные награды. Торжественные вручения проводят в присутствии личного состава городских, региональных управлений МВД.

Пресс-служба Московского метрополитена /

Как пройдет День ППС в этом году

Эффективную работу сотрудников патрульно-постовой службы считают основой правопорядка страны. Ежедневно полицейские:

патрулируют самые «криминогенные участки» городов;

участвуют в раскрытии грабежей и разбойных нападений;

пресекают распитие алкогольных напитков на улицах;

выявляют лица, склонные к совершению преступлений, в том числе среди подростков.

Эта работа связана с риском для жизни, и, к сожалению, печальная статистика гибели сотрудников ППС при исполнении служебных обязанностей в нашей стране существует. А потому одной из традиций празднования Дня ППС в России стало открытие мемориальных досок в управлениях МВД и проведение минут молчания в память о погибших коллегах. Отдав дань памяти сослуживцам и приняв поздравления от ветеранов, руководящего состава, сотрудники ППС возвращаются к службе на улицах городов. Выходным днем для них профессиональный праздник не бывает.