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Шойгу: практически все российское оружие проверено в Сирии
Армия
Шойгу: практически все российское оружие проверено в Сирии
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 30 августа. Почти все образцы передового российского оружия проверены во время боев в Сирии. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

В ходе контртеррористической операции в Сирии российские военные протестировали свыше 320 образцов современного вооружения. Он добавил, что в последнее время российская оборонная промышленность значительно окрепла.

«Для этого была принята программа модернизации оборонно-промышленного комплекса, были вложены деньги в предприятия», — уточнил он.

Также возросло число поставок передовой техники в российские войска. При этом требования к реализации гособоронзаказа тоже увеличились.

По его словам, в 1999-2002 годах войска получали по 10-19 воздушных судов ежегодно. Сейчас же авиацию снабжают в количестве по 140-150 летательных аппаратов в год. В сухопутные войска за девять лет поступило порядка 15,5 тысячи единиц военной техники, добавил Шойгу.

Ранее министр рассказал, что у России есть все возможности для возрождения региональной авиации. По его словам, страна в этом очень нуждается.

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