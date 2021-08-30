Минприроды прокомментировало инициативу по спасению зверей от пожаров в Якутии

Министерство природных ресурсов и экологии РФ не сможет оказать содействие Российскому биологическому обществу (РБО) в спасении пострадавших из-за пожаров в Якутии диких животных. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об инициативе РБО организовать полевой госпиталь в Якутии. В зону пожаров готова отправиться группа добровольцев, которые будут оказывать помощь пострадавшим диким животным. Активисты подготовили необходимый транспорт, оборудование и материалы, но столкнулись со сложностями транспортировки нестандартного багажа в пункт назначения. МЧС России отказало в предоставлении специального транспорта для этих целей.

«Минприроды России считает полезным организацию волонтерских инициатив для помощи пострадавшим животным с учетом необходимости соблюдения законодательства, в том числе в сфере ветеринарии и техники безопасности, — говорится в сообщении ведомства. — Вместе с тем, Минприроды России не обладает ведомственным служебным авиатранспортом и не может оказать помощь в транспортировке оборудования в Республику Саха (Якутия)».

О необходимости «обязательно организовать работу по спасению диких животных, зверей» в зонах лесных пожаров в регионах России 14 августа говорил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России.

ТАСС / ФБУ

Как сообщили ФАН в Министерстве природных ресурсов и экологии, ответственность за решение этих задач лежит на региональных властях.

«В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» правительствам субъектов России переданы полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, включая организацию и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания, осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и другие», — ответили в ведомстве.

В Минприроды пояснили, что эти полномочия переданы на уровень регионов для оперативного принятия решений с учетом специфики территории и сложившейся ситуации.

«Такие значимые природные катаклизмы, как пожары на обширных территориях, сказываются на численности животных, в первую очередь малоподвижных, и на состоянии охотничьих угодий. При этом изменения угодий после пожаров по-разному сказываются на животных: для одних видов животных существенно обогащается кормовая база, для других она существенно беднеет», — говорится в ответе ведомства.

Обращено внимание и на то, что оказавшиеся в зоне природных пожаров звери могут вести себя по-разному.

«Медведи чаще заходят в населенные пункты и на хозяйственные территории (фермы, пасеки, мусорные полигоны и др.), дачные массивы, места организованного отдыха людей, что сопровождается повреждением имущества, уничтожением домашних животных, нападениями на человека, причем с летальными исходами», — сообщили в пресс-службе.

ТАСС / ФБУ

В Минприроды при этом отметили, что отдельного учета количественного и видового состава пострадавших при пожарах животных не осуществляется. В ведомстве также напомнили, что утвержденными правилами охоты запрещена добыча животных, находящихся в бедственном положении, беспомощном состоянии, на переправах через водные объекты, в условиях стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации.

Между тем волонтеры Российского биологического общества самостоятельно решили вопрос с доставкой в Якутию необходимого груза: транспортные средства — автомобиль УАЗ и квадроцикл — перевезут по железной дороге, остальное несколькими партиями согласилась бесплатно доставить одна из экспедиционных компаний.

«Нам нужно заслать туда волонтеров с необходимыми им для работы и для жизни вещами. В первую смену поедет восемь человек, во вторую — тоже восемь. А их нужно не только отправить туда, но и вернуть обратно. Обычным самолетом слетать в Якутию только восьмерым будет стоить полмиллиона рублей, — рассказала в интервью ФАН президент РБО Валерия Аверкиева. — Собственных и собранных средств нам, возможно, хватит, чтобы отправить туда первую партию. Но как их вернуть обратно и перевезти вторую? Постоянно объявлять сбор средств невозможно. Тем более у многих возникает вопрос, почему власти не могут помочь».

К инициативе подключилось также Всероссийское общество охраны природы, возглавляемое депутатом Госдумы РФ Вячеславом Фетисовым. Они помогают с волонтерами на месте. Но вопрос приезда в зону бедствия биологов и ветеринаров из РБО пока остается открытым.