Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 15:08
15:07
Технологии
Танкер для хранения и перевозки электроэнергии впервые создадут в Японии
15:07
Весь мир
Победа, смерть или тюрьма: Болсонару рассказал о своих планах на выборы-2022
15:07
Общество
Путин сообщил о хороших показателях антител после вакцинации от COVID-19
15:06
Происшествия
В Сети появилось видео массовой драки мигрантов на Красносельском шоссе в Петербурге
15:06
Спорт
Российский легкоатлет Прохоров стал победителем Паралимпиады в беге на 100 метров
15:05
Политика
Аналитик Шин объяснил, как Япония может помочь России и КНР в уклонении от санкций Запада
15:05
Армия
Российские инженеры улучшат силовую установку и вооружение танков Т-80БВ
15:04
Общество
В «Векторе» рассказали, когда может появиться вакцина от COVID-19 в виде спрея
15:04
Происшествия
Жительнице Нижнего Тагила грозит 15 лет тюрьмы за убийство мужа ножницами
15:01
Общество
В саратовском Минздраве раскритиковали массовое празднование дня города в Энгельсе
Все новости

Пловчиха Шишова взяла бронзу Паралимпиады на дистанции 100 м вольным стилем

  /   Обновлено: 30 августа 2021 14:05
Спорт
Пловчиха Шишова взяла бронзу Паралимпиады на дистанции 100 м вольным стилем
facebook.com  /  Команда ПКР - RPC team

Токио, 30 августа. Российская спортсменка Юлия Шишова финишировала третьей на дистанции 100 метров вольным стилем и взяла бронзу Паралимпийских игр в Токио.

Россиянка преодолела дистанцию за 1 минуту 49,63 секунды. Она уступила итальянке Арьоле Трими и американке Лин Смит. Еще одна россиянка Зоя Щурова приплыла пятой.

Юлия Шишова выступала в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для спортсменки медаль стала второй на Паралимпиаде в Японии. У нее была бронза на дистанции 50 метров на спине.

Сборная России расположилась на четвертом месте в медальном зачете. Российские спортсмены принесли 60 медалей (17 золотых, 11 серебряных и 32 бронзовые).

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Пловчиха Шишова взяла бронзу Паралимпиады на дистанции 100 м вольным стилем
паралимпиада золото шишова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru