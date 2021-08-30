Пловчиха Шишова взяла бронзу Паралимпиады на дистанции 100 м вольным стилем

Токио, 30 августа. Российская спортсменка Юлия Шишова финишировала третьей на дистанции 100 метров вольным стилем и взяла бронзу Паралимпийских игр в Токио.

Россиянка преодолела дистанцию за 1 минуту 49,63 секунды. Она уступила итальянке Арьоле Трими и американке Лин Смит. Еще одна россиянка Зоя Щурова приплыла пятой.

Юлия Шишова выступала в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для спортсменки медаль стала второй на Паралимпиаде в Японии. У нее была бронза на дистанции 50 метров на спине.

Сборная России расположилась на четвертом месте в медальном зачете. Российские спортсмены принесли 60 медалей (17 золотых, 11 серебряных и 32 бронзовые).