Досрочные выборы президента Украины поставят крест на ее государственности

Попытка Владимира Зеленского объявить досрочные президентские выборы будет грозить обрушением государственности Украины и резко актуализирует доктрину «Русского Донбасса».

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший ситуацию, в которой оказался украинский президент и его окружение.

Федеральное агентство новостей /

Под Зеленским горит земля

В конце минувшей недели экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил, что на Украине стараниями Офиса президента идет переформатирование информационного поля. Пропрезидентские ресурсы развернули кампанию против очевидного конкурента Зеленского на следующих президентских выборах, мэра Киева Виталия Кличко. Кроме того, наблюдаются признаки подготовки команды «пана Зе» к досрочным президентским выборам на Украине.

Надо сказать, что о желании Зеленского реализовать идею досрочных выборов сообщает не только Килинкаров, но и другие представители украинского политикума. И это неудивительно: к новому политическому сезону президент подходит без какого-либо содержательного плана, зато с перспективой спровоцировать новую итерацию Майдана уже в конце 2021 года. Не будет преувеличением сказать, что под Зеленским и его подручными сейчас начинает «гореть земля». Офис президента вынужден функционировать в условиях перманентных форс-мажоров, когда вместо выработки адекватной стратегии действий в ход идут сплошные паллиативы.

В конце 2020-го, обнаружив себя в политическом тупике, что сопровождалось обвалом его рейтинга на фоне стремительного роста популярности оппозиции, Зеленский не придумал ничего лучше, чем выбрать курс на радикальный авторитаризм. При этом роль основного органа управления государством досталась Совету национальной безопасности и обороны Украины — он должен был стать инструментом концентрации власти и элит вокруг президента.

К концу лета 2021 года стало понятно, что этот курс полностью себя изжил, закончившись очевидным фиаско. Закрытие Зеленским неугодных телеканалов и иные репрессии против оппозиции к росту его рейтинга не привели, лишь ускорив ранее наметившееся падение популярности президента и его партии «Слуга народа». При всем перенапряжении пропагандистской машины рейтинг одобрения действий президента скатился до 25% — и это у человека, который на выборах в 2019-м получил 73,22% голосов избирателей!

Выбрав жесткий авторитарный курс, Зеленский тем самым способствовал формированию против себя устойчивого элитарного консенсуса. Попутно от его репутации остались, образно выражаясь, сплошные руины. После двух лет президентства Зеленского очень многие, и не только на Украине, но и за ее пределами, убедились, что он не договороспособен и банально не способен выполнять обещания. А раз так, то любые переговоры с ним и его окружением априори бесполезны.

Федеральное агентство новостей /

В режиме осажденной крепости

По сути, Зеленский и его команда живут на Украине в условиях осажденной крепости, причем главным демиургом столь парадоксального положения вещей стал он сам. В этих условиях Офис президента выбрал тактику выжженной земли. Он занялся уничтожением на украинском поле всех политических фигур и центров, способных конкурировать с действующим президентом и консолидировать вокруг себя протестный потенциал. Последний очень высок, но об этом чуть позже.

На данный момент главным противником Офис президента считает мэра Киева Виталия Кличко. По этой причине последний угодил под прессинг президентской команды. Сейчас из-под мэра последовательно выбивают основу, то есть «кошмарят» его бизнес, грозят уголовным преследованием его окружению и собираются отобрать у него поста главы администрации города, чтобы лишить ресурсов городского бюджета.

Следует ожидать, что в ближайшее время своего поста лишится спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, который открыто демонстрирует фронду президентскому курсу. Подобно Кличко, Разумкова команда «пана Зе» тоже стремится изолировать, чтобы лишить потенциально опасную фигуру возможности создать собственную политическую платформу до выборов.

Впрочем, все эти «удары на опережение» как были паллиативом, так им и остаются. Дело в том, что главный противник Зеленского — это он сам, условный «Василий Голобородько» из украинского телесериала «Слуга народа». Или, проще говоря, тот привлекательный образ «президента из народа», за который в 2019-м проголосовало большинство украинцев и от которого сейчас остались лишь растущий антирейтинг, а также обширный список невыполненных обещаний.

Со стороны может показаться, что такая зачистка украинского политического пространства вполне удалась и что в канун визита Зеленского в Вашингтон на Украине воцарились тишина и «благорастворение воздухов». На самом деле, это затишье перед бурей.

Во-первых, ничего хорошего свидание с Джо Байденом Зеленскому не сулит.

Во-вторых, по оценкам социологов, в украинском обществе сейчас наблюдается самый высокий за современную историю уровень готовности граждан отстаивать свои права, в том числе силовым путем. В обществе и элитах — небывало высокий запрос на консолидирующий центр силы, альтернативный президентскому.

Федеральное агентство новостей /

Персональный кошмар Зеленского

Риск взрывного роста протестных настроений и потери контроля над улицей (читай — риск нового Майдана) — это давний персональный кошмар Зеленского. За последние 12 месяцев этот риск серьезно усилился. Вызванные данным фактом панические настроения побудили Зеленского добиться снятия главного «смотрящего за улицами» Арсена Авакова с поста министра МВД, приступить к массовым увольнениям аваковских назначенцев, а также экстренно создать силы территориальной обороны — своеобразную альтернативу слабо контролируемых «паном Зе» правоохранительных органов.

Однако все эти телодвижения не способны обуздать растущую социальную напряженность, тем более что впереди у Украины — резкое подорожание газа, рост тарифов, усиление фискальной политики, дальнейший рост налогов и, как следствие, новое ухудшение социально-экономической ситуации.

Подобные обстоятельства могут стать триггером стихийного недовольства, которым воспользуются оппоненты Зеленского, в первую очередь Петр Порошенко как «держатель» агрессивного майданного актива — волонтеров всех мастей, «ветеранов АТО», националистов и т. п. Словом, чем дальше, тем выше вероятность нового Майдана на Украине.

Меж тем элиты и бизнес этой страны с нетерпением ждут 2024 года, чтобы во время предвыборной гонки выставить против Зеленского сразу несколько конкурирующих с ним фигур. Они ставят на то, что в условиях выборов у Офиса президента не хватит ресурсов для уничтожения всех конкурентов, да и окончательно разочарованный в «пане Зе» Запад может сыграть против него.

Все это означает, что в 2024 году у Зеленского будет крайне мало шансов победить на выборах. Это прекрасно понимают в Офисе президента — и судорожно ищут способы максимально сократить предвыборный этап, не позволив элитам консолидироваться вокруг новых политических фигур.

Как мы видим, время играет против Зеленского по всем фронтам. Это побуждает его команду прорабатывать вариант, предусматривающий досрочные президентские выборы. Этот вариант таит массу опасностей, но откладывание решения с огромной долей вероятности станет для Зеленского прологом к гарантированному поражению.

Федеральное агентство новостей /

Прогулка по минному полю

Готового сценария проведения досрочных выборов и победы на них у Зеленского нет, так что тут его явно ожидает неприятная «прогулка по минному полю», где очередное паллиативное решение может привести к непредсказуемым последствиям. Хотя кое-что предсказать, конечно, можно.

Например, что в случае досрочных выборов Зеленскому придется столкнуться с активной фрондой в правоохранительных органах, а точнее — в судебной системе и прокуратуре, которые до сих пор не сломались под давлением Офиса президента. Можно прогнозировать, что при реализации жестких санкций СНБО в условиях масштабных протестов местные суды и прокуратура могут не поддержать или даже опротестовать решения Киева. СБУ и МВД также не будут торопиться защищать «пана Зе» в условиях развития острого политического кризиса.

Сейчас команда Зеленского в глазах крупного бизнеса, региональных властей и политических элит Украины, а также правительственных кругов США и ЕС прочно ассоциируется с режимом репрессий, отсутствием стабильности и какой-либо системы договоренностей. Это закладывает опасную мину под легитимность власти Зеленского в глазах ключевых иностранных бенефициаров «незалежной». Стало быть, досрочные выборы могут оказаться изначально нелегитимными в глазах не только украинского общества, но и Запада.

Думается, не надо объяснять, какими печальными последствиями лично для Зеленского может обернуться такой поворот событий. Здесь не «Поле чудес», где если «играл, но не угадал ни одной буквы», просто останешься без приза. Тут запросто и без головы остаться можно, тем более что «Ростов — не резиновый», а на Западе приглашать на гастроли экс-капитана команды КВН «95 квартал» никто не торопится.

Для России все это диктует необходимость иметь четкий план соблюдения и защиты своих интересов на Украине при любом варианте событий. При этом важно не давать никаких авансов слабому, на глазах теряющему легитимность режиму, а высказывать свои требования и искать на Украине силы, которые им будут следовать.

«Пан Зе», в своем неадекватном стремлении удержать власть любой ценой, последовательно разрушает институты украинского государства. С каждым днем этот процесс усиливается. Вкупе с другими дестабилизирующими факторами решение Зеленского о досрочных выборах способно просто-напросто обрушить государственность «незалежной».

В таких условиях озвученная в начале 2021 года доктрина «Русского Донбасса» становится еще более актуальной. Напомним, эта доктрина предусматривает построение интегрированных с РФ русских национальных государств.

Пожалуй, есть некая высшая справедливость в том, что появление этих государств может быть приближено с помощью непомерного эгоизма и тщеславия такого человека, как Владимир Зеленский.