Лавров назвал нападки на личность Сталина попытками переписать историю

Москва, 30 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на попытки очернить бывшего главу СССР Иосифа Сталина.

По его словам, таким образом заинтересованные личности пытаются переписать итоги Второй мировой войны.

«Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать», — сказал он в ходе своего выступления перед ветеранами.

Министр добавил, что эти провокаторы хотят ослабить Россию в политическом плане.

Ранее стало известно, что Лавров принял участие в передаче знамен музею Сталинградской битвы в Волгограде. Историческое учреждение получило 11 знаков отличия воинских частей.