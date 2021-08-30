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Лавров: попытки Запада повлиять на выборы в России усилились

  /   Обновлено: 30 августа 2021 14:27
Политика
Лавров: попытки Запада повлиять на выборы в России усилились
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 30 августа. Попытки западных стран повлиять на выборы в Российской Федерации проявляются сильнее, чем раньше, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров также заявлял, что Россия не будет терпеть вмешательство иностранных государств во внутренние дела. Он отметил, что Запад может попытаться дискредитировать результаты выборов в России.

Ранее российский министр иностранных дел рассказал, что внешняя политика государства всегда опиралась на правду, достоинство и справедливость. Об этом он сообщил в ходе торжественной передачи 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом кургане, музею-панораме «Сталинградская битва».

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