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Лесные пожары угрожают густонаселенным районам Калифорнии
Весь мир
Лесные пожары угрожают густонаселенным районам Калифорнии
Global Look Press  /  Michael Nigro / Keystone Press Agency

Сакраменто, 30 августа. Лесной пожар в Калдоре, который бушует в Калифорнии уже третью неделю, подбирается к густонаселенным районам на севере штата. Готовится эвакуация 18 тыс. человек.

Дополнительная эвакуация была проведена в районе озера Тахо — излюбленном месте отдыха многих американцев. Пламя подобралось на расстояние в несколько километров от береговой линии, что вынудило отдыхающих спешно собирать вещи и покидать кемпинги и зоны отдыха.

В некоторых труднодоступных районах Северной Калифорнии пожарным приходилось вручную нести пожарные шланги от шоссе № 50, чтобы тушить локальные возгорания.

«Сегодня был тяжелый день, в этом нет никаких сомнений. Несколько дней назад я считал, что пожарные расчеты смогут остановить продвижение огня на восток, но сегодня он вырвался», — говорит Джефф Марсолейс, инспектор Национального леса Эльдорадо.

В минувший вторник губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Эльдорадо из-за пожара в Калдоре. Губернатор также сообщил, что штат был вынужден обратиться за федеральной помощью для борьбы с быстро распространяющимся огнем.

Пожар, который вспыхнул 14 августа, уничтожил почти 635 квадратных километров леса — это больше, чем площадь Чикаго. Были разрушены более 600 построек. Пожарные предполагают, что смогут локализовать огонь лишь к 8 сентября, хотя прогнозы метеорологов неутешительны: ожидается 40-градусная жара, которая продлится несколько дней.

В воскресенье на юге Калифорнии был закрыт участок автомагистрали № 15. Это произошло после того, как сильный ветер раздул новое пламя на перевале Кахон к северо-востоку от Лос-Анджелеса.

Жители региона, который находится к югу от города, получили приказы об эвакуации после того, как в субботу вспыхнул лесной пожар, который быстро распространился по Национальному лесу Кливленда. В ходе возгорания один из пожарных получил незначительные травмы, сгорели две постройки. В Чапарале пожар горит на границе округов Сан-Диего и Риверсайд.

Пожарные сообщают, что им удалось частично локализовать пожар Дикси в Калифорнии, второй по величине в истории штата, площадью 3089 квадратных километров.

Сухая и ветреная погода, которая установилась на большей части Тихоокеанского побережья США, привела к возникновению десятков природных пожаров. В одной только Калифорнии на текущий момент зарегистрировано более 90 очагов возгорания.

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сша лесной пожар
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