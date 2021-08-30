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Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати намекнула на новый роман
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Экс-возлюбленная Тимати намекнула на новый роман
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати намекнула на новый роман
instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Сен-Тропе, 30 августа. Российская модель и телеведущая Анастасия Решетова рассказала правду о своей личной жизни во время общения с поклонниками в рамках игры «вопрос — ответ» в Instagram.

После расставания в рэпером Тимати в прошлом году модель полностью посвятила себя карьере и воспитанию маленького сына Ратмира. Однако спустя некоторое время в Сети стала активно появляться информация о ее новых отношениях. Периодически Решетову подозревали в романах с обеспеченным мусульманином, однако звезда все подобные слухи отметала.

Во время отдыха с сыном в Сен-Тропе ведущая шоу «Ты — топ-модель на ТНТ» впервые честно рассказала о личной жизни. Решетова призналась, что ее сердце не свободно.

Для ответа на вопрос звезда выложила снимок двух котов, которые нежатся в объятиях друг друга. Некоторые поклонники звезды увидели в этом намек на личность нового мужчины звезды.

«Эти котики, которые у вас появились в сторис, — намек на вашего молодого человека? Может, он все-таки богатый мусульманин?»;

«Какая вы скрытная, Анастасия. В любом случае — поздравляем вас с женским счастьем»;

«А когда представите нам своего нового мужчину? Очень уж интересно, кто станет новым котом в вашей жизни», — отметили пользователи звездного аккаунта.

Ранее модель призналась, что сильно влияет на общение своего сына с отцом. Решетова заявила, что ей решать, как часто Тимати будет видеть их ребенка.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-возлюбленная Тимати намекнула на новый роман
тимати модель решетова
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