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Военкор Сладков допустил, что США направят выведенные из Афганистана силы на Украину

  /   Обновлено: 30 августа 2021 13:27
Армия
Военкор Сладков допустил, что США направят выведенные из Афганистана силы на Украину
flickr.com  /  @The U.S. Army

Москва, 30 августа. Белый дом не просто так постоянно переносит встречу президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил военный корреспондент Александр Сладков.

В своем Telegram-канале он отметил, что ситуация вызывает тревогу. Она может обернуться весьма неожиданными последствиями, которые затронут и Россию.

«Можно сколько угодно шутить по этому поводу, но, по-моему, это уже не смешно», — признал Сладков.

По его словам, если бы встреча президентов США и Украины была обычной формальностью, ее давно бы провели. В этой связи военкор предположил, что Вашингтон намерен направить на Украину выведенные из Афганистана силы. Киев же «с удовольствием» примет на своей территории американских военных. Это неизбежно спровоцирует новый виток напряженности в регионе, ведь у границ России расположится внушительная военная группировка потенциального противника.

Ранее в США подсчитали общие затраты на боевые действия в Афганистане. По данным Университета Брауна, операция стоила Вашингтону в 2,31 триллиона долларов. Как сообщает телеканал «360», американские военные покинули Афганистан, оставив там большое количество высокоточного оружия, в частности, противотанковые управляемые ракеты.

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