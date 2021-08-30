Аэропорт Кабула перейдет под контроль «Талибана» после вывода американских войск

Кабул, 30 августа. Движение «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) возьмет под свой контроль аэропорт Кабула сразу после вывода американских войск из Афганистана

Столичная воздушная гавань перейдет в руки талибов во вторник, передает телеканал Al-Jazeera, ссылаясь на источник в движении. Отмечается, что в настоящий момент боевики уже контролируют часть комплекса.

«США уже покинули некоторые районы аэропорта, и они перешли под контроль «Талибана». Мы с оптимизмом смотрим на полный вывод иностранных войск из аэропорта», — сообщил представитель организации Забихулла Муджахид.

Некоторое время назад агентство Associated Press передавало информацию о стягивании дополнительных сил талибов к кабульской воздушной гавани на фоне завершения операций по эвакуации иностранными силами. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов отметил, что представители «Талибана» рассматривают возможность передачи управления аэропортом Турции и Катару.

Ранее сообщалось, что талибы осудили ракетные удары ВС США в Кабуле. Военным Вооруженных сил Соединенных Штатов следовало сообщить о наличии угрозы в столице Афганистана членам движения «Талибан».

1 Организация запрещена на территории РФ.