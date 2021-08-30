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Кремль: Путин 30 августа встретится с губернатором Тверской области

  /   Обновлено: 30 августа 2021 13:34
Политика
Кремль: Путин 30 августа встретится с губернатором Тверской области
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 августа проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сегодня у президента несколько рабочих встреч. Песков напомнил, что Путин «на постоянной основе продолжает заниматься региональными делами». Кроме того, по словам пресс-секретаря главы государства, президент России также готовится к предстоящей поездке на Дальний Восток «на Восточный экономический форум во Владивостоке».

«Мы уже подтвердили, что по пути из Владивостока президент планирует совершить остановку в Амурской области и посетить космодром Восточный», — подчеркнул Песков.

Помимо этого, Кремль ожидает, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко посетит российскую сторону с рабочим визитом в первой декаде сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ.

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