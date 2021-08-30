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Щелчок по носу школяру: депутат Морозов о переносе встречи Зеленского и Байдена
Весь мир
Щелчок по носу школяру: депутат Морозов о переносе встречи Зеленского и Байдена
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Государственной думы РФ Олег Морозов в интервью ФАН прокомментировал предстоящий рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

По словам Морозова, главным результатом переговоров в Вашингтоне станет то, что Зеленскому дадут понять: Украина не является приоритетом американской внешней политики.

«Гадать на кофейной гуще сложно. Понятно, что запросная позиция Зеленского такова, что [Джо] Байден при всем желании не сможет ее реализовать. Президенту Украины нужен отказ от Минских соглашений, продолжение войны в Донбассе и не допустить запуска трубопровода «Северный поток — 2». Думаю, что ни по одному из этих пунктов Байден навстречу не пойдет просто потому, что ему это не нужно. На сегодняшний день у американского президента — совершенно другие задачи. У меня полное ощущение, что как раз на этой встрече Зеленскому, возможно, впервые дадут ясно понять, что Украина не является приоритетом американской внешней политики. На мой взгляд, это и будет главным результатом», — пояснил Олег Морозов.

Встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена повторно откладывается.

«У Джо Байдена очень непростая внутриполитическая ситуация. Его яростно атакуют. На этом фоне корявая встреча с Зеленским точно не является приоритетом текущей повестки, будут только сильнее смеяться. Это с технической стороны, а с точки зрения политики — это такой щелчок по носу украинскому школяру. Не получается встреча 30 августа, перенесем на 1 [сентября], а может, и 1 тоже не получится. С ним обходятся как с несерьезным партнером. Я думаю, что Зеленский это хорошо понимает», — поделился мнением о причине переноса Олег Морозов.

Депутат Морозов о переносе встречи Зеленского и Байдена: «Щелчок по носу школяру»
ФБА «Экономика сегодня»  / ФБА «Экономика сегодня»

В заключение политик добавил, что претензии Владимира Зеленского по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2» — несопоставимы с позицией европейских партнеров.

«Зеленский может сколько угодно на эту тему говорить, но на одной чаше весов — Украина, а на другой — европейские государства, которые серьезно заинтересованы в достройке «Северного потока — 2». Это — несопоставимые вещи. Ссориться с немцами ради Зеленского? Я думаю, этот посыл не будет услышан», — прокомментировал депутат Государственной думы РФ.

Ранее украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова рассказала о программе визита президента Украины Владимира Зеленского в США. По словам эксперта, после переговоров со своим коллегой Зеленский отправится в Калифорнию.

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